21 de marzo de 2026 - 18:10

Rugby Seven: Triunfos ante China y Brasil y una caída ante Kenia

En Montevideo se disputa el torneo de rugby seven SVNS 2 y en su primer día de competencia, el seleccionado argentino de rugby femenino venció a China y Brasil.

Rugby. Las integrantes de la Selección Argentina femenina festejan el triunfo ante el siempre complicado Brasil.

Rugby. Las integrantes de la Selección Argentina femenina festejan el triunfo ante el siempre complicado Brasil.

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UAR
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Tras el título logrado en la primera etapa jugada en Nairobi, Las Yaguaretés disputan el SVNS 2 de Montevideo en busca de la clasificación SVNS World Championship y el ascenso al Circuito Mundial de Rugby Seven de la próxima temporada.

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El seleccionado argentino debutó en el torneo frente a Brasil, con triunfo por 12-7. Luego, cayeron ante Kenia por 12-10, y cerraron el primer día con victoria ante China por 22-17.

Victoria nacional ante Brasil

Con la lluvia como protagonista, el encuentro comenzó con las argentinas marcando el terreno, incluso llegando al try por medio de Sofía González en las primeras acciones.

Sin embargo, a partir de allí, las brasileñas se hicieron con la posesión y dominaron el partido y lograron el empate. En el complemento, se mantuvo el control de Las Yaras (equipo nacional del vecino país), aunque sin poder quebrar con la defensa de Las Yaguaretés.

Con el resultado igualado en siete al final de los 14 minutos, el cotejo fue a tiempo extra, en donde el conjunto albiceleste sufrió, pero logró aguantar la embestida, provocó la amarilla y en superioridad numérica, Pedrozo llegó al ingoal y sentenció el triunfo.

Triunfo frente a China

Si bien el partido comenzó de manera adversa por la rápida conquista de las asiáticas, las argentinas no bajaron los brazos y se fueron al descanso en ventaja 12-5 por los tries de Cristal Escalante y Talía Rodich.

En el complemento, la actitud albiceleste se mantuvo de igual manera: con decisión en llevarse la victoria. A los pocos minutos, Paula Pedrozo volvió a llegar al ingoal y a partir de allí, China controló la posesión y volvió a vulnerar la defensa argentina.

En tiempo cumplido, el equipo de Asia logró otra conquista para empatar 17-17 tras una conversión con suspenso y llevó el partido a tiempo extra.

En el agregado, Virginia Brígido jugó la personal para sacarse de encima a la defensa de China y apoyar el try que le otorgó la victoria a Las Yaguaretés.

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