Rugby: Agustín Pichot quiere que Argentina sea sede del Mundial 2035 y lanzó una alianza estratégica

Agustín Pichot, excapitán del seleccionado argentino de rugby y miembro del Consejo de World Rugby , se mostró confiado en que el país pueda ser, junto a otras naciones de América del Sur, organizador del Mundial de esta disciplina que se llevará a cabo en 2035. “Si no hubiera chances, no nos habríamos presentado” , sentenció el ex medio scrum.

La Unión Argentina de Rugby (UAR) encabeza un proyecto del que también forman parte las federaciones de Brasil, Chile y Uruguay; que cuenta con el respaldo de Sudamérica Rugby, el ente rector de este deporte a nivel subcontinental, y que apunta a que la región sea la anfitriona del Mundial 2035.

En una entrevista realizada en la señal C5N, Pichot resaltó el progreso del rugby argentino a partir del tercer puesto que el seleccionado consiguió en el Mundial 2007 y enumeró los logros más destacados que se alcanzaron desde entonces: “(Participar en) El Rugby Championship con Australia, Nueva Zelanda y Australia; el Super Rugby; buenos desarrollos en el seven y con Las Yaguaretés; y el Super Rugby Americas, con todos los países de Sudamérica”.

El exintegrante de Los Pumas consideró que un hito en ese camino sería la organización de un Mundial y evaluó que Argentina había dado “sobradas muestras” de su capacidad para hacerlo. “Habrá que remar, pero tenemos ganas. No solo yo, sino varios dirigentes de Sudamérica. La región es muy respetada, hemos hecho las cosas bastante bien en los últimos 12 o 13 años a nivel dirigencial. Después, el juego es el juego”, añadió.

Como parte de esta estrategia, Pichot, junto al presidente de la UAR, Gabriel Travaglini ; el vicepresidente, Félix Páez Molina ; y la gerente general, Sol Iglesias , participaron esta semana de una jornada de trabajo en Buenos Aires con el británico Alan Gilpin , director ejecutivo del Comité Ejecutivo de World Rugby , en la que se analizó la viabilidad de la candidatura de la que es parte Argentina.

image Agustín Pichot, ídolo del Rugby argentino. Gentileza.

“Tenemos un país increíble, socios estratégicos, una afición enorme, muchas ganas y el rugby de clubes. Este es un deporte que ha sido cascoteado por no ser federal o por ser muy elitista. Los que somos parte de este juego sabemos que es un deporte muy federal y hemos hecho un esfuerzo gigante para que sea popular”, afirmó Pichot.

En cuanto a las posibles sedes, el exjugador de CASI, Richmond, Bristol, Stade Français y Racing 92 remarcó que el país contaba con infraestructura preparada para albergar un certamen de este nivel, pero reveló que también le gustaría “hacer algo especial en Ushuaia, por ejemplo”. “Tal vez no tiene la infraestructura, pero es la cancha más austral del mundo y sería un lugar icónico”, explicó.

“El Mundial no tiene que ver solo con la superinfraestructura y con el dinero, sino también con llegar a emociones o a sentimientos que perduren mucho más allá de 'tengo un estadio cinco estrellas y comí bárbaro en el VIP'. No me importa nada el VIP, sino que vayas a un lugar, veas algo con tu hijo o tu hija y eso te quede para siempre”, amplió.

image Argentina sueña con ser sede de un Mundial de Rugby. Gentileza.

El proyecto prevé que la base principal del Mundial 2035 esté en Argentina, aunque también contempla que se disputen encuentros en ciudades de Brasil, Chile y Uruguay. Esta propuesta, si finalmente se formaliza, seguramente deberá competir con otras que se presumen fuertes, ya que se están fraguando otras dos candidaturas tripartitas: una impulsada por España, Italia y Portugal; y otra, por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. La decisión sobre la sede será adoptada y comunicada por World Rugby en noviembre de 2027.