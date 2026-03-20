Rugby: Agustín Pichot quiere que Argentina sea sede del Mundial 2035 y lanzó una alianza estratégica

La Unión Argentina de Rugby (UAR) encabeza un proyecto del que también forman parte las federaciones de Brasil, Chile y Uruguay; que cuenta con el respaldo de Sudamérica Rugby, el ente rector de este deporte a nivel subcontinental, y que apunta a que la región sea la anfitriona del Mundial 2035.
Como parte de esta estrategia, Pichot, junto al presidente de la UAR, Gabriel Travaglini; el vicepresidente, Félix Páez Molina; y la gerente general, Sol Iglesias, participaron esta semana de una jornada de trabajo en Buenos Aires con el británico Alan Gilpin, director ejecutivo del Comité Ejecutivo de World Rugby, en la que se analizó la viabilidad de la candidatura de la que es parte Argentina.
“Tenemos un país increíble, socios estratégicos, una afición enorme, muchas ganas y el rugby de clubes. Este es un deporte que ha sido cascoteado por no ser federal o por ser muy elitista. Los que somos parte de este juego sabemos que es un deporte muy federal y hemos hecho un esfuerzo gigante para que sea popular”, afirmó Pichot.
El proyecto prevé que la base principal del Mundial 2035 esté en Argentina, aunque también contempla que se disputen encuentros en ciudades de Brasil, Chile y Uruguay. Esta propuesta, si finalmente se formaliza, seguramente deberá competir con otras que se presumen fuertes, ya que se están fraguando otras dos candidaturas tripartitas: una impulsada porEspaña, Italia y Portugal; y otra, por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. La decisión sobre la sede será adoptada y comunicada por World Rugby en noviembre de 2027.