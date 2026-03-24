Los punteros en el torneo Provincial son CPBM y el Mendoza

Rugby. Continua la actividad en los certámenes de la región cuyana. En Mendoza se disputó la tercera fecha y en San Juan hubo solo un encuentro en el marco de la competencia rugbística sanjuanina.
Se disputó la tercera fecha en primera división. Los de Chacras vencieron a Marista y Los Conejos dieron cuenta de Tacurú
Rugby. Continua la actividad en los certámenes de la región cuyana. En Mendoza se disputó la tercera fecha y en San Juan hubo solo un encuentro en el marco de la competencia rugbística sanjuanina.
El torneo mendocino entregó el resultado más abultado del fin de semana, con el impresionante 124-0 de Liceo sobre San Jorge. CPBM y Banco mandan en la Zona A, mientras que Mendoza RC es el líder de la Zona B.
CPBM 28-22 Marista
Mendoza 61-26 Tacurú
Teqüe 20-14 Peumayén
Liceo 124-0 San Jorge
Universitario 30-0 Belgrano
Los Tordos: Libre.
La próxima fecha: Zona "A" Los Tordos vs. CPBM; Marista vs. Banco; Rivadavia vs. Universitario. Libre Belgrano.
Por otra parte, en la Zona "B" los encuentros serán: San Jorge vs. Mendoza; Teqüe vs. Tacurú y Peumayén vs. Liceo.
En tanto el único encuentro del fin de semana en el certamen sanjuanino, por la fecha 4, fue el triunfo de Jockey Club sobre Alfiles. De todas formas, San Juan RC continúa como líder.
SC Alfiles 17-20 Jockey Club
Universitario - San Juan Rugby Club (Postergado)
Libre: Huazihul