Los punteros en el torneo Provincial son CPBM y el Mendoza

Rugby. Continua la actividad en los certámenes de la región cuyana. En Mendoza se disputó la tercera fecha y en San Juan hubo solo un encuentro en el marco de la competencia rugbística sanjuanina.

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El torneo mendocino entregó el resultado más abultado del fin de semana, con el impresionante 124-0 de Liceo sobre San Jorge. CPBM y Banco mandan en la Zona A, mientras que Mendoza RC es el líder de la Zona B.

Liceo 124-0 San Jorge

Universitario 30-0 Belgrano

Los Tordos: Libre.

¿Qué se viene en el provincial?

La próxima fecha: Zona "A" Los Tordos vs. CPBM; Marista vs. Banco; Rivadavia vs. Universitario. Libre Belgrano.

Por otra parte, en la Zona "B" los encuentros serán: San Jorge vs. Mendoza; Teqüe vs. Tacurú y Peumayén vs. Liceo.

San Juan

En tanto el único encuentro del fin de semana en el certamen sanjuanino, por la fecha 4, fue el triunfo de Jockey Club sobre Alfiles. De todas formas, San Juan RC continúa como líder.

SC Alfiles 17-20 Jockey Club

Universitario - San Juan Rugby Club (Postergado)

Libre: Huazihul