Godoy Cruz y una cita con la historia ante Atlético Mineiro: a que hora y por dónde verlo

Godoy Cruz juega con el Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Será este jueves a las 19 horas.

Que un equipo mendocino dispute una competencia internacional ya es algo tremendamente meritorio. Jugar una serie de eliminación directa mucho más. Y ni hablar si el rival es brasileño. Todo eso le pasará desde este jueves a Godoy Cruz, que afronta los octavos de final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Mineiro.

El partido, que promete ser de alto voltaje, será este jueves desde las 19 horas en el Arena MRV de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais y resulta una chance más para escribir otro capítulo de oro en el libro de la institución.

image Desde lo futbolístico, el Tomba tiene más dudas que certezas luego del despido de Esteban Solari por malos resultados y la llegada de Walter Ribonetto. El Tino comenzó a trabajar el último sábado, fue presentado oficialmente el lunes, y tendrá su primera experiencia ante el Mineiro en Brasil. Debido al poco tiempo delante del plantel, es una incógnita saber a ciencia cierta con que características de equipo se encontrará el hincha.

En cuanto a la formación inicial, el DT apostaría a salir a competir de igual a igual, presionar alto al dueño de casa, e intentar lastimar con la rapidez de sus extremos y el buen pie de sus volantes centrales en un 4-2-3-1 ambicioso.

Enfrente estará el Atlético Mineiro, que clasificó en segundo lugar de su grupo por detrás de Cienciano de Perú, y viene de superar a Atlético Bucaramanga en la primera ronda de playoffs. En esa instancia, venció 1 a 0 en condición de visitante, y pasó por penales tras caer por el mismo marcador en casa.