Una primavera muy calurosa: lo qué debes saber si viajas a Chile en los próximos meses

La llegada de la primavera traerá un escenario de temperaturas inusualmente altas en el país vecino.

La llegada de la primavera obliga a reorganizar la rutina general de la familia. Esto impacta no solo en la vida cotidiana, sino también en los viajes que uno decida realizar. Las Fiestas Patrias y las altas temperaturas serán temas a tener en cuenta para quienes quieran cruzar a Chile.

Cómo será el clima durante los próximos meses en Chile Septiembre presentará un escenario mixto. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en las regiones de Los Lagos y Aysén, mientras que el tramo comprendido entre Coquimbo y Maule tendrá lluvias por debajo de los valores habituales. El sur acumulará la mayor parte de la humedad y la zona centro-norte enfrentará un déficit hídrico marcado.

Compras en Chile Quienes quieran viajar a Chile deberán tener en cuenta las altas temperaturas que se esperan en primavera. - En octubre, la tendencia marcará una escasez de sistemas frontales y bajas segregadas entre Coquimbo y Los Lagos, lo que reducirá significativamente las precipitaciones. Sin embargo, Aysén volverá a destacarse con lluvias más frecuentes. En cuanto a las temperaturas, se prevé un comportamiento ligeramente superior al promedio histórico entre Arica-Parinacota y Los Ríos, con episodios de calor notorio en la cordillera de Atacama y Coquimbo.

Noviembre mantendrá la irregularidad: desde O'Higgins hasta Aysén las lluvias estarán por debajo de lo normal, con una situación más marcada entre La Araucanía y Los Lagos, zonas que habitualmente reciben un volumen considerable de agua. Las temperaturas se ubicarán levemente sobre lo esperado desde Atacama hasta Magallanes.

chile3 Las compras a Chile se vieron afectadas por los incidentes ocurridos en Avellaneda. Web La situación actual con los tours de compras A raíz de los incidentes ocurridos en el estadio de Independiente de Avellaneda el pasado 20 de agosto, varias empresas de turismo decidieron suspender sus viajes y tours de compras, debido a las constantes amenazas de barra bravas de la Universidad de Chile hacia turistas argentinos.

Agencia Punto Viajes Agencia Punto Viajes Los Andes Carlos Castro, encargado de Punto Viajes, comentó que la decisión de suspender los viajes se tomó “por razones de seguridad” y que, en principio, la medida regirá hasta el 10 de septiembre. “Nos avisaron que tuviéramos cuidado al cruzar, que había amenazas de roturas de micros y que podía haber agresiones”, declaró. Según detalló, las advertencias también provinieron de colegas de agencias en Chile, quienes alertaron sobre posibles ataques dirigidos tanto a las unidades como a los pasajeros.