Federal A: se disputa la penúltima fecha con la clasificación como objetivo

Este domingo hay acción para los tres elencos de Mendoza presentes en el Torneo Federal A , por la fecha 8 de la Zona A de la Reválida. Mientras Atlético Club San Martín y Gutiérrez Sport Club chocan en el Este, Huracán Las Heras hará de local ante Santamarina de Tandil.

Federal A: San Martín y Huracán afrontan una jornada clave para llegar a los playoffs

Se trata de un fin de semana clave para las aspiraciones del Albirrojo y el Globo, que combaten por no perder pisada respecto a la posibilidad de clasificar a los playoffs por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

El que más cerca está de lograr dicho cometido es San Martín, que depende de sí mismo para obtener un cupo a la siguiente instancia de la competencia. Estuvo puntero casi toda la Reválida, pero en las últimas fechas dejó algunos puntos en el camino y perdió ese privilegio para caer hasta el cuarto lugar. Sin embargo, eso no impide que este domingo pueda festejar delante de su gente.

El último duelo entre San Martín y Gutiérrez por el Federal A quedó para el León

Para eso, deberá ganarle a Gutiérrez Sport Club, y esperar a que no lo hagan todos sus rivales directos (Germinal de Rawson, Juventud Unida, Círculo Deportivo y Huracán Las Heras). Es decir, si uno deja puntos en el camino , el León quedará confirmado para seguir en carrera sólo con superar al Perro.

En la previa se presenta como una posibilidad de oro, teniendo en cuenta que el Celeste no atraviesa un buen momento. Con la pérdida de la categoría hace algunas semanas gran parte del plantel se desarmó, y los que quedaron conforman un mix entre juveniles, y pocos supervivientes del equipo que se construyó durante la pretemporada (Cebreiro, Alí, y Pipistrelli, entre otros).

Inclusive, el Perro no logra completar el banco de los suplentes desde hace un tiempo, y afronta sus partidos con menos variantes que sus rivales. Por ese motivo, se entiende que no haya podido cortar con la magra cosecha y que acumule 10 derrotas consecutivas.

El encuentro se disputará este domingo a las 16 horas en el Libertador General San Martín, con arbitraje de Alejandro Scionti de Casilda.

Huracán Las Heras no quiere perder pisada:

Huracán Las Heras Huracán Las Heras y un domingo clave Prensa HLH

Huracán Las Heras también sueña. Está séptimo, pero dentro del lote de equipos que pugnan por la clasificación, apenas separado por 2 puntos de los cupos a la siguiente instancia.

Debido a lo pareja que está la zona, la diferencia entre seguir con vida o despedirse hasta el año entrante es muy fina. Si gana y se dan una serie de resultados llegará a la última fecha dependiendo de sí mismo, pero si pierde esa posibilidad empezaría a achicarse.

Por ese motivo, el choque ante Santamarina de Tandil es tomado como verdadera final por el plantel, que sabe que ganar en casa es clave para el futuro inmediato. Además, buscará dejar atrás el mal trago de la fecha anterior, cuando cayó 4 a 3 con Guillermo Brown.

El partido será este domingo a las 16 horas en el General San Martín de Las Heras, con Fernando Marcos de Bahía Blanca impartiendo justicia.