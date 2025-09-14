Turismo Carretera: Julián Santero, imbatible en San Luis: firmó una nueva "pole" en el inicio de la Copa de Oro

Julián Santero (Mustang) volvió a mostrar su dominio en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis y se quedó con la pole position en el arranque de la Copa de Oro del Turismo Carretera , confirmando su condición de especialista en este circuito, donde ya había brillado en las últimas tres clasificaciones y dos Finales disputadas.

El piloto mendocino del equipo Fispa Corse, que todavía no logró la victoria obligatoria para pelear por el título, fue el más veloz en una jornada de clasificación atípica marcada por las condiciones del nuevo asfalto. La tierra que levantaban los autos al salirse de pista generaba una capa de suciedad que impedía mejorar tiempos, aunque el viento y el paso constante de vehículos terminaron estabilizando el grip.

Santero supo adaptarse mejor que nadie a esas variables y cronometró 1m27s362, rebajando en más de medio segundo el récord del circuito que él mismo había establecido en 2024. Curiosamente, el mejor tiempo absoluto del día fue para Agustín Canapino (Camaro), con 1m27s270 durante el primer entrenamiento, aunque no pudo repetir esa performance en clasificación.

Fue la 10ª pole para Santero en 102 clasificaciones dentro del TC , y la segunda de la temporada para Ford, marca que además estrenó este fin de semana una rebaja de 15 kilos en su peso mínimo, como parte de los ajustes reglamentarios.

“Hicimos un trabajo muy sólido. Esta pole nos da un envión importante después de un mal paso por Buenos Aires. Llegó tarde en el año , pero en un momento clave”, señaló Santero, quien liderará la primera serie del domingo.

Detrás suyo se ubicó Agustín Canapino, a solo 0s011 del mejor tiempo, en una de las diferencias más ajustadas de la última década. El piloto del JP Carrera mantiene el liderazgo de la Copa de Oro y sumó su cuarta clasificación consecutiva dentro del top 3. “Fue una clasificación rara. El viento cambiaba todo el tiempo y tuvimos que girar sin pausa, algo inusual”, explicó.

El tercer lugar fue para Marcelo Agrelo (Camry NG), el ganador de la Etapa Regular, que ratificó su constancia en clasificación: fue su sexta presencia entre los cinco mejores en las diez fechas disputadas del campeonato. Quedó a 0s139 de la pole y partirá desde el primer cajón en la tercera serie del domingo.

Con Santero, Canapino y Agrelo encabezando las series, el domingo se perfila como una jornada clave en la lucha por el título del Turismo Carretera.

La final se correrá hoy a las 14.20, serán 25 vueltas o 50 minutos.