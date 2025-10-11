Independiente Rivadavia recibe a Godoy Cruz por la Liga Profesional: hora, formaciones y TV

FÚTBOL. Independiente Rivadavia recibe a Godoy Cruz por el Torneo Clausura. Los convocados de la Lepra.

G3AoS_CXEAEfdw5 Independiente Rivadavia recibe a Godoy Cruz por la Liga Profesional. Los convocados por el Tomba. Gentileza: Prensa Godoy Cruz.

Cómo llega Godoy Cruz al duelo con Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

Godoy Cruz llega al clásico muy comprometido con el descenso por la tabla general: el Tomba se encuentra 27° con 26 puntos, a cinco unidades de Aldosivi, que hoy estaría perdiendo la categoría. Además, está anteúltimo en la Zona B con 9 puntos a cuatro de la clasificación, pero esa lucha no es la del equipo en este momento.