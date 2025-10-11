11 de octubre de 2025 - 21:48

Independiente Rivadavia recibe a Godoy Cruz por la Liga Profesional: hora, formaciones y TV

Este domingo desde las 16.45, se paraliza la provincia de Mendoza. Independiente Rivadavia recibirá a Godoy Cruz por la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia recibe a Godoy Cruz por la Liga Profesional. Fiesta del fútbol de Mendoza.&nbsp;

F&Uacute;TBOL. Independiente Rivadavia recibe a Godoy Cruz por el Torneo Clausura. Los convocados de la Lepra.&nbsp;

Cómo llega Indepenidente Rivadavia al duelo con Godoy Cruz por el Torneo Clausura

La Lepra acumula cuatro partidos sin ganar por el campeonato y marcha 13° con apenas 11 puntos, lo que lo posiciona a cuatro unidades de los puestos de clasificación a playoffs. El último triunfo fue por 3-1 ante Tigre por la Copa Argentina, el gran objetivo del club en este final de temporada. Independiente Rivadavia está en las semifinales y se medirá con River por un lugar en la gran final.

Independiente Rivadavia recibe a Godoy Cruz por la Liga Profesional. Los convocados por el Tomba.&nbsp;

Cómo llega Godoy Cruz al duelo con Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

Godoy Cruz llega al clásico muy comprometido con el descenso por la tabla general: el Tomba se encuentra 27° con 26 puntos, a cinco unidades de Aldosivi, que hoy estaría perdiendo la categoría. Además, está anteúltimo en la Zona B con 9 puntos a cuatro de la clasificación, pero esa lucha no es la del equipo en este momento.

La probable formación de Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura

Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Liga Profesional: Independiente vs. Godoy Cruz
El Tomba y la Lepra se cruzaron por la fecha 12 del torneo Apertura en el Malvinas Argentinas e igualaron 1 a 1, en un partido muy parejo. En tres domingos más se volverán a ver las caras.

La problable formación de Godoy Cruz vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Moran; Agustín Valverde, Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernandez; Luca Martínez Dupuy o Misael Sosa y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Todos los datos de Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura:

  • Hora: 16:45
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Facundo Tello
  • VAR: Lucas Novelli
  • Estadio: Juan Bautista Gargantini

Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura: minuto a minuto y estadísticas

