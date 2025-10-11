Independiente Rivadavia recibe a Godoy Cruz por la Liga Profesional: hora, formaciones y TV

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se enfrentarán este domingo, desde las 16:45, en el Estadio Juan Bautista Gargantini por una nueva edición del clásico moderno de la provincia Mendoza. Los dos equipos están fuera de los playoffs a varios puntos de distancia, y el Tomba también está comprometido con el descenso.
INDEPENDIENTE RIVADAVIA
FÚTBOL. Independiente Rivadavia recibe a Godoy Cruz por el Torneo Clausura. Los convocados de la Lepra.
Cómo llega Indepenidente Rivadavia al duelo con Godoy Cruz por el Torneo Clausura
La Lepra acumula cuatro partidos sin ganar por el campeonato y marcha 13° con apenas 11 puntos, lo que lo posiciona a cuatro unidades de los puestos de clasificación a playoffs. El último triunfo fue por 3-1 ante Tigre por la Copa Argentina, el gran objetivo del club en este final de temporada. Independiente Rivadavia está en las semifinales y se medirá con River por un lugar en la gran final.
Independiente Rivadavia recibe a Godoy Cruz por la Liga Profesional. Los convocados por el Tomba.
Cómo llega Godoy Cruz al duelo con Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura
Godoy Cruz llega al clásico muy comprometido con el descenso por la tabla general: el Tomba se encuentra 27° con 26 puntos, a cinco unidades de Aldosivi, que hoy estaría perdiendo la categoría. Además, está anteúltimo en la Zona B con 9 puntos a cuatro de la clasificación, pero esa lucha no es la del equipo en este momento.
La probable formación de Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz por el Torneo Clausura
Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gomez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Liga Profesional: Independiente vs. Godoy Cruz
El Tomba y la Lepra se cruzaron por la fecha 12 del torneo Apertura en el Malvinas Argentinas e igualaron 1 a 1, en un partido muy parejo. En tres domingos más se volverán a ver las caras.
La problable formación de Godoy Cruz vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura
Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Moran; Agustín Valverde, Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernandez; Luca Martínez Dupuy o Misael Sosa y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.