Independiente Rivadavia y Godoy Cruz igualan por la Liga Profesional

Live Blog Post PT: 41' Tiro libre de Villa al área, Amarfil cabeceó y Petroli controló

Live Blog Post PT: 38' En la continuidad de un córner, centro llovido para Sartori que remató débil a las manos de Petroli

Live Blog Post PT: 36' Lateral directo al área, Amarfil la recibió en soledad y la tiró muy desviada

Live Blog Post PT: 32' Gran tiro libre de Villa que Petroli mandó al córner

Live Blog Post PT: 25' Remate de Arce desde tres cuartos de campo a las manos de Centurión

Live Blog Post PT: 9' Centro de Villa desde la izquierda tras la recuperación de Bottari, el Indio Fernández la quiso sacar y casi lo mete en contra

Live Blog Post Empezó el partido

Live Blog Post Los once del Tomba para hoy: image

Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.