Independiente Rivadavia y Godoy Cruz igualan por la Liga Profesional

Se paraliza la provincia de Mendoza. Independiente Rivadavia y Godoy Cruz empatan 0 a 0 por la Liga Profesional.

Independiente Rivadavia - Godoy Cruz
Los Andes | Redacción Deportes
PT: 41' Tiro libre de Villa al área, Amarfil cabeceó y Petroli controló

PT: 38' En la continuidad de un córner, centro llovido para Sartori que remató débil a las manos de Petroli

PT: 36' Lateral directo al área, Amarfil la recibió en soledad y la tiró muy desviada

PT: 32' Gran tiro libre de Villa que Petroli mandó al córner

PT: 25' Remate de Arce desde tres cuartos de campo a las manos de Centurión

PT: 9' Centro de Villa desde la izquierda tras la recuperación de Bottari, el Indio Fernández la quiso sacar y casi lo mete en contra

Empezó el partido

Así va Independiente: Centurión; Bonifacio, Villalba, Costa, Studer, Gomez; Amarfil, Bottari, Fernández; Villa, Sartori.

Los once del Tomba para hoy:

image

Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz:

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Agustín Valverde, Pol Fernández, Maximiliano González, Nicolás Fernandez; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Datos del partido:

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Lucas Novelli

Minuto a minuto y estadísticas:

