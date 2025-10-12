Independiente Rivadavia y Godoy Cruz igualan por la Liga Profesional

se enfrentan en el Estadio Juan Bautista Gargantini por una Independiente Rivadavia y Godoy Cruz . Los dos equipos están fuera de los playoffs a varios puntos de distancia, y nueva edición del clásico moderno de la provincia Mendoza el Tomba también está comprometido con el descenso.
12-10-2025 17:25
PT: 41' Tiro libre de Villa al área, Amarfil cabeceó y Petroli controló
12-10-2025 17:23
PT: 38' En la continuidad de un córner, centro llovido para Sartori que remató débil a las manos de Petroli
12-10-2025 17:21
PT: 36' Lateral directo al área, Amarfil la recibió en soledad y la tiró muy desviada
12-10-2025 17:17
PT: 32' Gran tiro libre de Villa que Petroli mandó al córner
12-10-2025 17:10
PT: 25' Remate de Arce desde tres cuartos de campo a las manos de Centurión
12-10-2025 16:53
PT: 9' Centro de Villa desde la izquierda tras la recuperación de Bottari, el Indio Fernández la quiso sacar y casi lo mete en contra
12-10-2025 16:44
Empezó el partido
12-10-2025 16:12
Así va Independiente: Centurión; Bonifacio, Villalba, Costa, Studer, Gomez; Amarfil, Bottari, Fernández; Villa, Sartori.
12-10-2025 16:08
Los once del Tomba para hoy:
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Godoy Cruz: Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Luciano Gómez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Agustín Valverde, Pol Fernández, Maximiliano González, Nicolás Fernandez; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.
Datos del partido: Estadio: Bautista Gargantini