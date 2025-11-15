Un ex campeón del mundo con la Selección Argentina ingresará al Salón de la Fama Internacional del Fútbol

Ubaldo Matildo Fillol ingresará al Salón de la Fama Internacional del Fútbol, honor que recibirá a los 75 años como figura destacada del deporte mundial. El ex arquero campeón del mundo en 1978 marcó a varias generaciones con su exitosa carrera nacional e internacional.
El reconocimiento al ex arquero de la Selección Argentina
El reconocimiento se concretó a través de una ceremonia organizada por la entidad creada en 2011 con aval de la FIFA, que reunió a leyendas del fútbol internacional. El evento se desarrolló este 15 de noviembre durante un acto protocolar en la ciudad mexicana de Pachuca, sede habitual de estos homenajes. La distinción se entregó en un espacio concebido para celebrar carreras excepcionales vinculadas al desarrollo del fútbol global.
Los jugadores galardonados
Este ingreso consolida la presencia del arquero argentino dentro de una nómina integrada por futbolistas emblemáticos de distintos países, entre ellos René Higuita, Dunga, Iker Casillas, Diego Forlán, Gary Lineker y Ronald Koeman. La ceremonia reunió a dirigentes, ex jugadores y representantes institucionales que participaron de la edición anual del homenaje.
La trayectoria de Filliol
El recorrido deportivo de Fillol sostiene el valor de esta incorporación: debutó en el Mundial de Alemania 1974, disputó dos Copas del Mundo, se consagró campeón en 1978 y mantuvo continuidad en la Selección hasta 1985. Su actuación en las Eliminatorias hacia México 1986 integró otro capítulo relevante, pese a no haber formado parte de la convocatoria final.
Las palabras del homenajeado reflejaron el impacto personal del reconocimiento. “Estoy realmente emocionado, contento y feliz. Estar en el Salón de la Fama es algo que realmente yo soñaba. Quiero compartir este hermoso premio con mis compañeros y cuerpo técnico de esa hermosa selección de 1978 que le dio el primer título mundial a mi país”, expresó durante la ceremonia en México.
Voces cercanas al ámbito deportivo destacaron el valor simbólico del premio para una figura que mantuvo vigencia durante décadas en clubes como Quilmes, Racing, Vélez y River, además de su rol fundacional en la historia del arco argentino.
En comparación con las marcas actuales, Fillol quedó ubicado por detrás de dos arqueros contemporáneos que ampliaron el registro de presencias: Emiliano “Dibu“ Martínez y Sergio Romero, quien sigue al frente con 96 partidos oficiales. El recuerdo de su desempeño en la Selección sigue asociado a su capacidad técnica, su presencia en instancias decisivas y el peso en el imaginario futbolero argentino.