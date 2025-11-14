14 de noviembre de 2025 - 17:46

Lionel Scaloni no quedó conforme con el triunfo ante Angola: "Podríamos haberlo hecho mejor"

El entrenador de la Selección Argentina advirtió que su equipo debió mostrar más, aunque ponderó que fue "una buena prueba".

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina

Foto:

AFA
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Por Emanuel Cenci
La formación de la Selección Argentina vs. Angola, en el último amistoso del año. 

Por Redacción Deportes

El director técnico enfrentó a los medios en la conferencia de prensa post partido, todavía en Luanda. Allí, bancó la elección del rival, al cual también le tiró flores por su capacidad física y velocidad. “Siempre se aprende cuando jugás un partido contra rivales que no conocés tanto, y tan fuertes físicamente como Angola”, expresó al respecto.

En ese sentido, el de Pujato destacó el nivel del encuentro, aunque reconoció que su equipo podría haberlo hecho mejor: “Ha sido una buena prueba, ellos tienen jugadores rápidos. Creo que estuvimos a la altura del partido, más allá de que en algunos momentos podríamos haberlo hecho mejor. Intentamos jugar el encuentro con nuestras armas, felicito al rival por su buen partido también”.

Desde que llegó a Luanda, Argentina recibió innumerables muestras de cariño de parte de los fanáticos locales, que deseaban observar de cerca a Lionel Messi y compañía. Entendiendo el valor que tuvo la visita de la Albiceleste, Scaloni les dejó un mensaje. “Sé que este es un pueblo que se pone contento cuando nos va bien, estamos muy agradecidos por el recibimiento que nos dieron”, lanzó.

De esta forma, la Selección Argentina cerró su año futbolístico, quedando por delante el sorteo de los grupos del Mundial 2026. El mismo se llevará a cabo el 5 de diciembre, en Estados Unidos.

Por Redacción Deportes
Lionel Messi, la gran atracción de la Selección Argentina en el entrenamiento en España. 

Por Redacción Deportes
La Selección Argentina entrena bajo las órdenes de Lionel Scaloni

Por Redacción Deportes
Por Redacción Deportes