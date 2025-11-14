Lionel Scaloni no quedó conforme con el triunfo ante Angola: "Podríamos haberlo hecho mejor"

El entrenador de la Selección Argentina advirtió que su equipo debió mostrar más, aunque ponderó que fue "una buena prueba".

El director técnico enfrentó a los medios en la conferencia de prensa post partido, todavía en Luanda. Allí, bancó la elección del rival, al cual también le tiró flores por su capacidad física y velocidad. “Siempre se aprende cuando jugás un partido contra rivales que no conocés tanto, y tan fuertes físicamente como Angola”, expresó al respecto.

Lionel Scaloni quedó sorprendido por Angola: "Tienen jugadores rápidos"

El instante más buscado, con devolución de gentilezas por parte de Lautaro



Lionel Messi y su firma en el triunfo argentino ante Angola



Sonido ambiente en Luanda pic.twitter.com/UxKvx3AAvC — Selección Argentina (@Argentina) November 14, 2025 En ese sentido, el de Pujato destacó el nivel del encuentro, aunque reconoció que su equipo podría haberlo hecho mejor: “Ha sido una buena prueba, ellos tienen jugadores rápidos. Creo que estuvimos a la altura del partido, más allá de que en algunos momentos podríamos haberlo hecho mejor. Intentamos jugar el encuentro con nuestras armas, felicito al rival por su buen partido también”.

Desde que llegó a Luanda, Argentina recibió innumerables muestras de cariño de parte de los fanáticos locales, que deseaban observar de cerca a Lionel Messi y compañía. Entendiendo el valor que tuvo la visita de la Albiceleste, Scaloni les dejó un mensaje. “Sé que este es un pueblo que se pone contento cuando nos va bien, estamos muy agradecidos por el recibimiento que nos dieron”, lanzó.

Finalmente, el entrenador confirmó el motivo que lo llevó a no utilizar a Nicolás Otamendi, que fue el gran ausente en la formación inicial. “No ha jugado porque preferimos cuidarlo, lo conocemos. Hoy elegimos otros chicos pero sabíamos que él estaba dispuesto como siempre”, finalizó el DT.