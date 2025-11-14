La particular lista de amistosos de la Selección Argentina en la era post Qatar

La Selección Argentina se acostumbró a medirse con rivales de poca jerarquía, lo que complica la necesidad de Lionel Scaloni de sacar conclusiones

Desde que se consagró campeona del mundo en Qatar 2022, la Selección Argentina es la más codiciada alrededor del globo para realizar amistosos y giras internacionales. Sin embargo, la mayoría de los rivales del conjunto de Lionel Scaloni han sido de muy poco fuste, lo que despierta datos muy curiosos.

La poco trabajada victoria ante Angola resulta ser el más claro ejemplo de lo que han significado los amistosos de la Albiceleste en el último tiempo. Apenas son un reto para un equipo que no necesita exigirse ni enchufarse al 100% para lastimar y asegurar el triunfo, donde el gol llega producto de una notoria diferencia de jerarquía, casi por decantación.

image En esta ocasión fue el conjunto africano, pero la lista no está excenta de nombres que no resultan una medida real para Argentina. Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Indonesia, Curazao y Panamá son algunos de los equipos que se plantaron delante de la Selección en una fecha FIFA. Ninguno pudo sacar puntos, y ni siquiera hacer goles (tan sólo le convirtieron Guatemala y Costa Rica).

Esta decisión de enfrentar casi de forma excluvisa a equipos débiles contrasta con la necesidad real de elevar la vara, probar a los que buscan ganarse un lugar en la lista para el Mundial 2026, y recuperar la expectativa del público por ver a Argentina más allá de los encuentros oficiales.

El choque con Europa podría retornar en 2026: image En 2019, Argentina igualó con Alemania en el último choque amistoso ante un Europeo web Uno de los factores que explican esta realidad es la implementación de la UEFA Nations League hace unos años, que sacó del calendario de amistosos a los equipos de Europa. Así, la última vez que Argentina enfrentó en esta clase de encuentros a un cuadro del viejo continente fue en octubre de 2019, cuando igualó 2 a 2 ante Alemania en Dortmund.