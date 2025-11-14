Confirmado: Grego Rossello está saliendo con la ex pareja de un jugador de la Selección Argentina

La exposición pública entre Grego Rossello y Paloma Silberberg generó un enorme revuelo cuando ambos fueron vistos a los besos en un boliche porteño, hecho que involucró al influencer y a la modelo en un inicio sentimental reciente que comenzó hace apenas diez días y que salió a la luz durante una salida nocturna en la Ciudad de Buenos Aires.

La confirmación del acercamiento llegó horas después a través de la propia Silberberg , quien decidió explicar el momento que atraviesa tres meses después de su separación de Nico González . El distanciamiento del delantero de la Selección Argentina marcó un cierre abrupto en su vida personal, atravesado por tensiones que la modelo describió como “muy polémicas” .

La ruptura se originó tras un episodio que cambió su percepción sobre la relación, y ese trasfondo quedó instalado cuando relató cómo descubrió que el futbolista compartía la casa en Italia con otra mujer . Ese hallazgo, que surgió al revisar las cámaras de seguridad que seguían vinculadas a su correo, selló la decisión de cortar todo contacto.

La modelo detalló el estado del nuevo vínculo sin rodeos. “ Nos estamos conociendo ”, dijo, al aclarar que el contacto con Rossello es reciente y que no existe un compromiso formal. Remarcó que “ no somos pareja , nos conocemos hace diez días, fue eso que vieron , un beso nada más, no me dejan besar en paz”.

También explicó que prefiere mantener una etapa de soltería más extensa antes de avanzar hacia otra relación, aun cuando la sintonía con el humorista le resultó evidente desde el primer encuentro. Consultada por las diferencias entre su ex y Rossello, fue directa: “Es otra clase de hombre, lo poco que lo conozco me parece re buen pibe , me cae bien y es re simpático”.

La razón de su separación de Nico González

Silberberg contó que la falta de respuesta de González la llevó a revisar las cámaras de la casa que compartían en Italia, pese a que él había intentado cambiar las contraseñas. Desde allí vio al delantero junto a otra mujer en espacios comunes como el living y la pileta. “Dije ‘A ver qué cara… está haciendo’ y me la comí, estaba con otra chica”, relató.

Afirmó que la tercera persona “no era italiana, era argentina” y que las cámaras tenían micrófonos. Inmediatamente decidió bloquearlo en todas las plataformas y no habilitar explicaciones. Según dijo, el futbolista se enteró de que ella había visto todo recién cuando la entrevista salió al aire.

La repercusión mediática fue veloz. La claridad con la que Silberberg narró tanto el descubrimiento de la infidelidad como el comienzo del nuevo vínculo generó un impacto que la instaló en el centro de la conversación pública. Para ella, haber visto las imágenes cerró definitivamente una etapa y permitió avanzar sin dudas hacia un presente en el que, según afirma, solo busca tranquilidad y tiempo propio.