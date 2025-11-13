Máxima tensión en MasterChef Celebrity: Wanda Nara y Andy Chango se cruzaron en el estudio

La salida del certamen por parte de Valentina Cervantes aumentó el mal clima en los estudios de MasterChef.

La salida de Valentina Cervantes abrió un clima que empezó a sentirse en cada pasillo de Masterchef Celebrity. Testigos señalaron que la cordialidad entre Wanda Nara y los participantes se quebró, ya que los cruces velados entre la conductora y la concursante ya formaban parte del aire cotidiano.

El episodio se amplificó cuando trascendió que el grupo había organizado una despedida fuera del canal y Wanda no figuró entre los invitados. La omisión, revelada por Yanina Latorre en SQP, reforzó la idea de que la interna había tomado cuerpo propio y que varios integrantes buscaban mantener distancia sin que la producción interviniera.

Wanda Nara y valentina cervantes La conductora Wanda Nara incentivó la polémica con la mujer de Enzo Fernandez, al dar like a una publicación en Instagram. El tenso episodio entre Wanda Nara y Andy Chango La tensión quedó registrada en cámara cuando Andy Chango confirmó que el grupo “salió”, comentario que habilitó la réplica inmediata de Wanda: “Ah, salieron… sí, nosotros no estuvimos invitados”. Esa frase tensó el estudio. Las miradas se cruzaron sin demasiada soltura y el jurado optó por el silencio.

Para descomprimir, la conductora recurrió a una anécdota vinculada a Maxi López: “Yo lo único que vi en el auto del señor Maxi López, que es mi auto, porque se lo presto en su estadía en Argentina… un piano tuyo”. Andy respondió sorprendido: “¿Mi teclado está en tu coche en este momento?” y Wanda remató: “Sí, rarísimo”. Luego añadió un detalle más: “También encontré un cuaderno. Espero que lo hayas recuperado, sino no sé cómo vas a hacer hoy”.

Valu Valentina Cervantes El ida y vuelta continuó con un terreno más cercano al humor. Andy ironizó con un “Yo tengo un blackout, no me acuerdo de nada”, comentario que generó risas tensas en el estudio. Allí quedó a la vista que el certamen ya excede la cocina y se coloca en un terreno donde la narrativa de convivencia, conflicto y exposición pública puede tener el mismo peso que un plato bien ejecutado.