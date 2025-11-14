Filtraron imágenes de la China Suárez junto a Mario Pergolini: quién es el inesperado acompañante

La filtración de las primeras imágenes de la entrevista que la China Suárez grabó con Mario Pergolini generó un enorme revuelo en las redes sociales. El episodio expuso un detrás de escena agitado que modificó decisiones internas y transformó un mano a mano anunciado en una aparición doble que despertó un gran interés.

La expectativa se había concentrado en el ciclo Otro día perdido, donde la producción había confirmado un encuentro exclusivo entre Suárez y Pergolini tras las caídas de sus compromisos con los principales canales de streaming. El clima previo sumó presión luego de semanas de rumores, críticas y conjeturas sobre la actriz.

La irrupción de Mauro Icardi en el estudio, sentado junto a ella durante la grabación, modificó la narrativa prevista y reforzó la atención sobre el conflicto que arrastra desde hace años con Wanda Nara . La circulación de fotos en redes visibilizó la preparación técnica, el clima íntimo del set y la decisión de la producción de reorganizar invitados para incorporar al futbolista.

Las imágenes publicadas funcionaron como anticipo visual del encuentro. “ Que alguien le diga a Tinelli que me desbloquee y me pague mi dinero”, había dicho Clemente en otro contexto mediático, pero el tono de incomodidad que atraviesa distintas figuras reaparece en este escenario.

Gustavo Méndez compartió una fotografía tomada durante los preparativos, donde la actriz y el delantero aparecen en sillones aguamarina, bajo luz cálida, escuchando instrucciones de una integrante del staff. Otra captura difundida por SQP mostró la escena ya en plena grabación , con ambos sentados frente a una pantalla que destacaba el nombre de Suárez, mientras Icardi lucía un conjunto oscuro y tatuajes visibles y ella mantenía expresión seria.

El desplazamiento de un invitado sumó una arista inesperada. “Levantaron al otro invitado... para que se siente Maurito. Pobre el invitado”, publicó Yanina Latorre en una historia que expuso la decisión de la producción y su peso en la dinámica del ciclo.

Aún no se conocen los ejes temáticos de la charla ni la situación familiar durante la jornada, dado que las hijas de la actriz permanecen con su padre desde el martes, tras cinco meses separados por compromisos laborales del futbolista.

El recorrido de la China Suárez

Finalizada la entrevista con Pergolini, Suárez se dirigirá al estudio de Moria Casán para una segunda grabación. “La mujer más buscada del país... bienvenida, la China, vas a estar acá conmigo, solita. Te voy a preguntar de todo”, anticipó la conductora en un adelanto donde celebró la presencia de la actriz y prometió abordar su relación sentimental desde el inicio, resaltando la intensidad que rodea a la pareja.