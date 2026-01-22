Impuesto automotor: debuta el pago único liberatorio para autos "viejos" y motos "baratas"

Las boletas del Impuesto Automotor 2026 están próximas a ser emitidas y entregadas a los contribuyentes mendocinos, en las cuales contemplan cambios para los vehículos de mayor antigüedad y para las motocicletas de menor valor, mientras que el resto del parque automotor mantendrá el esquema vigente.

Entre las principales novedades, el Gobierno de Alfredo Cornejo incorpora este año el pago único liberatorio para motos con un avalúo de hasta 10 millones de pesos y para automóviles, rurales, camiones, camionetas, pick ups, jeeps y furgones de hasta 4.000 kilos, siempre que sean modelo 2005 o anteriores.

Esta modalidad permitirá cancelar el tributo correspondiente al último año de manera definitiva. Al respecto, el ministro de Hacienda, Víctor Fayad , explicó a Los Andes que “si tenés un auto 2005, es el último año que pagás impuestos”, y remarcó que desde el año próximo “no se emite más el impuesto automotor para los autos viejos y las motos baratas ”.

En relación con la situación de las motocicletas , el funcionario reconoció que “ había un problema de mora muy grande y nos costaba conseguir que pagaran esas deudas porque el impuesto es muy bajo”, lo que también influyó en la decisión de avanzar con el esquema de exenciones.

En ese sentido, aclaró que los contribuyentes que registren deudas deberán regularizar su situación para acceder a la exención . A partir de 2027, esos vehículos quedarán exentos de forma permanente.

Para el resto del parque automotor, las alícuotas no registran modificaciones respecto al año anterior. Las variaciones que puedan observarse en los montos a pagar estarán vinculadas exclusivamente a la actualización de los valores de mercado.

La valuación de los vehículos se realizará nuevamente en base a la tabla de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Sobre este punto, Fayad señaló que “las alícuotas se mantienen y la tabla de referencia es la de ACARA, que es la misma que utilizamos el año pasado”, y agregó que “hay modelos que han bajado de precio y, consecuentemente, van a pagar menos impuestos”.

Finalmente, el ministro sostuvo que la medida busca concentrar el esfuerzo recaudatorio en los vehículos más nuevos y de mayor valor, al tiempo que reducir la carga sobre los rodados de mayor antigüedad.

“Tenemos gran parte del parque automotor que es viejo y aspiramos a que esa gente pague su último impuesto”, finalizó. Fayad.