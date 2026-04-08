La cápsula Orión inició las maniobras para regresar a la Tierra: cuándo llegan los tripulantes de Artemis II

Los cuatro astronautas realizaron una corrección de trayectoria este martes por la noche. Hoy realizarán pruebas para resistir la gravedad terrestre.

La misión Artemis II inició su cuenta regresiva final para regresar a la Tierra. Este martes, a las 21:03 (hora de Argentina), la nave espacial Orión encendió sus propulsores durante 15 segundos exactos, ejecutando una maniobra de corrección de retorno para guiar a la tripulación hacia una trayectoria segura de reingreso a la atmósfera.

Durante el encendido, los astronautas Christina Koch y Jeremy Hansen supervisaron los datos de navegación y configuraron los sistemas de la nave, confirmando que la operación fue un éxito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASAArtemis/status/2041676263941628281&partner=&hide_thread=false The Artemis II mission has recently completed a return trajectory correction burn. This is when the Orion spacecraft fires its thrusters to change the spacecraft’s velocity and fine-tune the path back home to Earth. pic.twitter.com/0n02ESio5v — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 8, 2026 Miércoles de pruebas y pilotaje manual La agenda de hoy miércoles para los cuatro tripulantes, Reid Wiseman, Victor Glover, Koch y Hansen, es sumamente exigente, con el objetivo de testear sistemas vitales antes del fin de la misión:

La tripulación tiene previsto probar una prenda para la intolerancia ortostática. Durante la prueba, la tripulación evaluará estas prendas, un equipo especializado diseñado para ayudar a los astronautas a mantener la presión arterial y la circulación durante la transición de regreso a la gravedad terrestre.

Tras las pruebas con la vestimenta, los astronautas tomarán el control manual de la nave espacial, utilizando el campo de visión de Orión para centrar un objetivo designado antes de guiar la nave espacial hacia una actitud de cola hacia el Sol y comparar los modos de control de Orión. La demostración de pilotaje manual comenzará a las 22:59 (hora de Argentina).

Postales del lado oculto y operativo de rescate En la última sesión informativa de la NASA, los funcionarios compartieron las primeras imágenes recibidas de la cara oculta de la Luna, capturadas por la tripulación durante el punto más cercano de su sobrevuelo. Las fotografías revelan detalles nítidos de un sector del satélite que nunca es visible desde nuestro planeta. Embed “You can see the surface of the Moon…we just went sci-fi.”



On flight day seven, images from our @NASAArtemis II crew amazed, turning science fiction to reality. From the lunar far side to a solar eclipse from the Moon, the views are EVERYTHING. No pressure to pick a favorite. pic.twitter.com/sHGfknqwW1 — NASA (@NASA) April 8, 2026 Mientras tanto, en la superficie, el operativo de recuperación ya está en marcha. La NASA confirmó que el buque USS John P. Murtha ya zarpó y se dirige hacia el punto intermedio en el Océano Pacífico, donde se espera que la Orión caiga el próximo viernes.