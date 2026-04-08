8 de abril de 2026 - 10:28

La cápsula Orión inició las maniobras para regresar a la Tierra: cuándo llegan los tripulantes de Artemis II

Los cuatro astronautas realizaron una corrección de trayectoria este martes por la noche. Hoy realizarán pruebas para resistir la gravedad terrestre.

Imagen de la luna captada por Artemis II.

Imagen de la luna captada por Artemis II.

Foto:

NASA
Por Redacción Mundo

La misión Artemis II inició su cuenta regresiva final para regresar a la Tierra. Este martes, a las 21:03 (hora de Argentina), la nave espacial Orión encendió sus propulsores durante 15 segundos exactos, ejecutando una maniobra de corrección de retorno para guiar a la tripulación hacia una trayectoria segura de reingreso a la atmósfera.

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Una nueva fotografía muestra la cara visible de la Luna a la derecha (la que vemos desde la Tierra, identificable por sus manchas oscuras) y su cara oculta a la izquierda. La tripulación de Artemis II es la primera en observar la cara oculta con ojos humanos.

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Durante el encendido, los astronautas Christina Koch y Jeremy Hansen supervisaron los datos de navegación y configuraron los sistemas de la nave, confirmando que la operación fue un éxito.

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Miércoles de pruebas y pilotaje manual

La agenda de hoy miércoles para los cuatro tripulantes, Reid Wiseman, Victor Glover, Koch y Hansen, es sumamente exigente, con el objetivo de testear sistemas vitales antes del fin de la misión:

La tripulación tiene previsto probar una prenda para la intolerancia ortostática. Durante la prueba, la tripulación evaluará estas prendas, un equipo especializado diseñado para ayudar a los astronautas a mantener la presión arterial y la circulación durante la transición de regreso a la gravedad terrestre.

Tras las pruebas con la vestimenta, los astronautas tomarán el control manual de la nave espacial, utilizando el campo de visión de Orión para centrar un objetivo designado antes de guiar la nave espacial hacia una actitud de cola hacia el Sol y comparar los modos de control de Orión. La demostración de pilotaje manual comenzará a las 22:59 (hora de Argentina).

Postales del lado oculto y operativo de rescate

En la última sesión informativa de la NASA, los funcionarios compartieron las primeras imágenes recibidas de la cara oculta de la Luna, capturadas por la tripulación durante el punto más cercano de su sobrevuelo. Las fotografías revelan detalles nítidos de un sector del satélite que nunca es visible desde nuestro planeta.

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Mientras tanto, en la superficie, el operativo de recuperación ya está en marcha. La NASA confirmó que el buque USS John P. Murtha ya zarpó y se dirige hacia el punto intermedio en el Océano Pacífico, donde se espera que la Orión caiga el próximo viernes.

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