Una foto en una red social, la inteligencia artificial, un video viral o el consejo de alguien cercano. Así empieza hoy, cada vez más, la planificación de un viaje . Lejos de una única fuente , los argentinos combinan pantallas y experiencias personales para decidir su próximo destino para hacer turismo , en una mezcla donde lo digital crece, pero el boca en boca sigue pesando.

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¿En qué se inspiran los argentinos para planificar sus viajes ? Un estudio de Booking.com sobre tendencias de viaje muestra que las redes sociales encabezan las fuentes de inspiración con el 54%, seguidas muy de cerca por las recomendaciones de amigos y familiares, con el 52%. Es decir, lo que circula en el entorno cercano mantiene casi el mismo peso que lo que aparece en el universo digital.

El dato no es menor: más de la mitad de los encuestados reconoce que las sugerencias de personas de confianza influyen directamente en la elección del destino . En un escenario saturado de información, la experiencia conocida sigue funcionando como filtro.

Pero la búsqueda no termina ahí. Los buscadores online también ocupan un lugar relevante: el 36% de los argentinos los utiliza para investigar ideas, destinos o recomendaciones antes de tomar una decisión.

Entre las herramientas más recientes, la inteligencia artificial empieza a ganar terreno , aunque todavía de manera incipiente . Según el relevamiento, el 19% de los argentinos ya la utiliza para buscar ideas o recomendaciones de viaje.

Rafting en Mendoza Lejos de una única fuente, los argentinos combinan pantallas y experiencias personales para decidir su próximo destino para hacer turismo, en una mezcla donde lo digital crece, pero el boca en boca sigue pesando. Cámara de Turismo de la provincia de Mendoza

Se trata de un cambio en proceso, que convive con formatos más tradicionales y otras fuentes de inspiración que siguen presentes, aunque con menor peso.

El estudio también identifica otros canales que inciden en la decisión final. Las agencias de viajes tradicionales y operadores turísticos aparecen con el 17%, seguidos por el uso de mapas o herramientas como “street view” (16%) y las guías de viaje —en formato web, libros o aplicaciones— con el 14%.

Más atrás, pero aún vigentes, aparecen las series o películas (10%), los podcasts (8%), los libros o novelas (5%) y, en último lugar, los artículos en diarios o revistas, con apenas el 4%.

Entre lo digital y lo cercano

Para Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina, el fenómeno refleja un cambio en la forma de pensar los viajes. “Hoy vemos que la inspiración para viajar puede surgir de muchos lugares: desde una recomendación de alguien cercano hasta una publicación aleatoria en redes sociales o una búsqueda online”, señaló.

Y agregó: “La comunidad viajera argentina siempre se caracterizó por su creatividad y a través de la combinación de distintas herramientas se logran mejores vías para descubrir destinos, explorar alojamientos y planificar experiencias que se adapten a sus intereses y presupuesto”.