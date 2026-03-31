Uno de los consumos preferidos de los argentinos no repunta: tuvo su peor febrero en 5 años

El consumo de yerba mate en Argentina continúa sin mostrar señales de recuperación y volvió a registrar números negativos . Durante febrero, las ventas del producto cayeron en comparación con el mismo mes del año 2025, reflejando una tendencia descendente que ya se extiende desde hace varios meses.

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Según datos oficiales, en febrero los molinos despacharon 19.261.816 kilos de yerba mate, lo que representa una caída interanual del 9% y marca el peor registro para ese mes en los últimos cinco años .

El retroceso se da en un contexto en el que el consumo interno viene debilitándose de forma sostenida, lo que impacta en toda la cadena productiva de uno de los productos más preferidos del país.

Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), la caída del consumo interno comenzó en julio de 2025 si la comparación se realiza con el mismo mes del año anterior.

Entre julio de 2024 y febrero de 2025 se consumieron 182.400.219 kilos; y en los últimos ocho meses la demanda se desplomó a 169.192.741 kilos, un 7,3%.

Si sólo se toman los datos del consumo en enero y febrero de este año respecto del mismo lapso de 2025, la caída es 5,5%, ya que pasó de 43.151.900 kilos a apenas 40.662.630.

En cuanto a exportaciones, en el arranque del año se despacharon 6.299.095 kilos, apenas 32.849 kilos menos que en enero y febrero de 2025.

Las estadísticas de marzo serán claves para establecer si las exportaciones podrán mantener el nivel del año pasado, cuando alcanzaron los 58.894.622 kilos, una cifra nunca antes alcanzada.

Si se toman ambos mercados, la demanda total de yerba mate argentina llegó en el bimestre a los 46.961.725 kilos, con un saldo negativo de 2,25 por ciento. Los precios de la materia prima están muy por debajo de los costos de producción estimados por el Instituto Nacional de la Yerba Mate.