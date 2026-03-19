19 de marzo de 2026 - 22:05

Flybondi lanzó un plan de retiros voluntarios en medio de su crisis operativa

La aerolínea low cost activó un programa voluntario para reducir su estructura en el marco de una reorganización interna.

Flybondi ajusta su estructura y activa un programa de retiros voluntarios.

Flybondi ajusta su estructura y activa un programa de retiros voluntarios.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La aerolínea low cost Flybondi puso en marcha un programa de retiros voluntarios para su personal, en el marco de un proceso de reorganización interna orientado a mejorar su eficiencia operativa.

Leé además

Aeropuerto de Mendoza | Archivo Los Andes

La condena a una aerolínea por cancelar un vuelo a Mendoza: pasajeros debieron ir en auto para correr una maratón

Por Redacción Sociedad
Una controladora aérea y su papá piloto pudieron coincidir en vuelo: El más importante de mi vida

Es controladora aérea, su papá es piloto y su coincidencia en un plan de vuelo emocionó a todos

Por Redacción

Según indicaron fuentes empresarias, la iniciativa apunta a optimizar la estructura de la compañía y adecuarla a su capacidad actual. “La compañía puso en marcha un programa de retiros voluntarios. Esta iniciativa forma parte de un rediseño organizacional que busca optimizar su capacidad y eficiencia operativa”, señalaron.

Desde la empresa aclararon que el programa es completamente voluntario y se ajusta a la normativa vigente, ofreciendo condiciones acordes para quienes decidan adherir. Además, remarcaron que la medida no está vinculada con los problemas recientes de demoras y cancelaciones.

Crisis operativa y cuestionamientos al modelo

La decisión se produce en un contexto complejo para la compañía, que atraviesa una crisis de confianza marcada por un alto nivel de cancelaciones y limitaciones en su flota.

La empresa, adquirida en 2025 por el empresario Leonardo Scatturice a través del fondo estadounidense COC Global Enterprise, había proyectado una etapa de expansión que, hasta el momento, no logró consolidarse.

Flybondi
Reestructuraci&oacute;n en Flybondi: la empresa ofrece retiros voluntarios a su personal.

Reestructuración en Flybondi: la empresa ofrece retiros voluntarios a su personal.

De acuerdo con informes oficiales del sector aerocomercial, uno de cada cinco vuelos programados no se concreta, lo que refleja un escenario de alto riesgo operativo. En esa línea, el Gobierno de Neuquén aplicó recientemente una multa de 228 millones de pesos a la compañía por incumplimientos en la atención a más de 22.000 pasajeros afectados.

Un ajuste para garantizar continuidad

Desde la conducción de la empresa sostienen que el plan de retiros responde a la necesidad de equilibrar costos fijos con la capacidad real de operación. Su objetivo es garantizar la continuidad del servicio a largo plazo.

“El programa se desarrolla de manera voluntaria y en línea con la normativa vigente”, remarcaron, y aseguraron que la compañía sigue enfocada en cumplir sus compromisos con clientes y empleados.

Sin embargo, el futuro de Flybondi dependerá de que esta reestructuración logre revertir los problemas estructurales y recuperar la confianza de los usuarios, en un mercado cada vez más exigente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Flybondi canceló este viernes el 68% de los vuelos.

Flybondi canceló más del 60% de los vuelos y crecen los reclamos de pasajeros

La niña desaparecida en Córdoba está en buen estado de salud.

Tras encontrar a la nena desaparecida en Córdoba, investigan las hipótesis sobre que realmente ocurrió

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 19 de marzo

Mendoza habilitó una ruta estratégica en Gualtallary.

Mendoza inauguró una ruta clave en Gualtallary con financiamiento público-privado