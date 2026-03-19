Flybondi lanzó un plan de retiros voluntarios en medio de su crisis operativa

La aerolínea low cost Flybondi puso en marcha un programa de retiros voluntarios para su personal, en el marco de un proceso de reorganización interna orientado a mejorar su eficiencia operativa.

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Según indicaron fuentes empresarias, la iniciativa apunta a optimizar la estructura de la compañía y adecuarla a su capacidad actual. “La compañía puso en marcha un programa de retiros voluntarios. Esta iniciativa forma parte de un rediseño organizacional que busca optimizar su capacidad y eficiencia operativa”, señalaron.

Desde la empresa aclararon que el programa es completamente voluntario y se ajusta a la normativa vigente, ofreciendo condiciones acordes para quienes decidan adherir. Además, remarcaron que la medida no está vinculada con los problemas recientes de demoras y cancelaciones.

La decisión se produce en un contexto complejo para la compañía, que atraviesa una crisis de confianza marcada por un alto nivel de cancelaciones y limitaciones en su flota.

La empresa, adquirida en 2025 por el empresario Leonardo Scatturice a través del fondo estadounidense COC Global Enterprise , había proyectado una etapa de expansión que, hasta el momento, no logró consolidarse.

Flybondi Reestructuración en Flybondi: la empresa ofrece retiros voluntarios a su personal.

De acuerdo con informes oficiales del sector aerocomercial, uno de cada cinco vuelos programados no se concreta, lo que refleja un escenario de alto riesgo operativo. En esa línea, el Gobierno de Neuquén aplicó recientemente una multa de 228 millones de pesos a la compañía por incumplimientos en la atención a más de 22.000 pasajeros afectados.

Un ajuste para garantizar continuidad

Desde la conducción de la empresa sostienen que el plan de retiros responde a la necesidad de equilibrar costos fijos con la capacidad real de operación. Su objetivo es garantizar la continuidad del servicio a largo plazo.

“El programa se desarrolla de manera voluntaria y en línea con la normativa vigente”, remarcaron, y aseguraron que la compañía sigue enfocada en cumplir sus compromisos con clientes y empleados.

Sin embargo, el futuro de Flybondi dependerá de que esta reestructuración logre revertir los problemas estructurales y recuperar la confianza de los usuarios, en un mercado cada vez más exigente.