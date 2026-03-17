Es controladora aérea, su papá es piloto y su coincidencia en un plan de vuelo emocionó a todos

Padre e hija protagonizaron un momento emotivo al coincidir en una llamada aérea. La joven quería hablar con su padre antes que se jubilara.

Una controladora aérea y su papá piloto pudieron coincidir en vuelo: "El más importante de mi vida"

En los últimos días, un video recorrió las redes sociales y emocionó a todos por un hermoso encuentro entre padre e hija. El padre de una joven española es piloto, ella es controladora aérea y tenía un único deseo: coincidir con su padre mientras él realizaba uno de sus últimos viajes antes de jubilarse.

El sueño se cumplió, el video se viralizó y el momento quedó grabado para siempre. "El vuelo más importante de mi vida", expresó emotivo el hombre.

Video: joven controladora aérea habla con su padre piloto en pleno vuelo La historia fue divulgada por la cuenta oficial de Controladores Aéreos de España en X (@controladores) y conmovió a millones de usuarios en distintas partes del mundo. Candela es una joven que decidió seguir los pasos de su padre y trabajar en la aviación, pero no como piloto, sino en el área de control.

Su padre, en cambio, es piloto de Iberia, lleva 44 años en el aire y está pronto a jubilarse. Es por esto que su hija se propuso a conseguir una misión complicada, más no imposible: coincidir con su padre en frecuencia en el mismo vuelo. "El proceso de habilitación de controladores es una carrera de fondo, pero para Candela el reloj corría doble: quería coincidir en frecuencia con su padre", expresaron en el posteo que fue acompañado de un emotivo video.

Embed El proceso de habilitación de controladores en @ENAIRE es una carrera de fondo, pero para Candela el reloj corría doble: quería coincidir en frecuencia con su padre, comandante de @Iberia, antes de su jubilación. ✈️️

El encuentro llegó mientras ella estaba el año pasado en… pic.twitter.com/e9e4Bz6mbb — Controladores Aéreos (@controladores) March 13, 2026 En las imágenes, se puede ver a la joven trabajando en la sala de control hasta que escucha la voz de su padre, lo que le provoca una enorme emoción. "Hola papá", expresó la controladora entre lágrima. El piloto, al reconocer la voz de su hija, le respondió con un mensaje muy especial. "Buenos días Cande. Después de 44 años volando, este es el vuelo más importante. Enhorabuena, hija", expresó emocionado.