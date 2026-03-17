Es controladora aérea, su papá es piloto y su coincidencia en un plan de vuelo emocionó a todos

En los últimos días, un video recorrió las redes sociales y emocionó a todos por un hermoso encuentro entre padre e hija. El padre de una joven española es piloto, ella es controladora aérea y tenía un único deseo: coincidir con su padre mientras él realizaba uno de sus últimos viajes antes de jubilarse.
El sueño se cumplió, el video se viralizó y el momento quedó grabado para siempre. "El vuelo más importante de mi vida", expresó emotivo el hombre.
Video: joven controladora aérea habla con su padre piloto en pleno vuelo
La historia fue divulgada por la cuenta oficial de Controladores Aéreos de España en X (@controladores) y conmovió a millones de usuarios en distintas partes del mundo. Candela es una joven que decidió seguir los pasos de su padre y trabajar en la aviación, pero no como piloto, sino en el área de control.
Su padre, en cambio, es piloto de Iberia, lleva 44 años en el aire y está pronto a jubilarse. Es por esto que su hija se propuso a conseguir una misión complicada, más no imposible: coincidir con su padre en frecuencia en el mismo vuelo. "El proceso de habilitación de controladores es una carrera de fondo, pero para Candela el reloj corría doble: quería coincidir en frecuencia con su padre", expresaron en el posteo que fue acompañado de un emotivo video.
En las imágenes, se puede ver a la joven trabajando en la sala de control hasta que escucha la voz de su padre, lo que le provoca una enorme emoción. "Hola papá", expresó la controladora entre lágrima. El piloto, al reconocer la voz de su hija, le respondió con un mensaje muy especial. "Buenos días Cande. Después de 44 años volando, este es el vuelo más importante. Enhorabuena, hija", expresó emocionado.
Según explicaron desde Controladores Aéreos, el encuentro se consiguió mientras la joven se encontraba en el proceso de habilitación de LECB, es decir, se preparaba para rendir evaluaciones y quedar habilitada como controladora aérea en el centro de control de Barcelona.
El video se llenó de comentarios de usuarios que expresaban su emoción ante el tierno gesto de la joven y la respuesta de su padre. Un momento que ninguno olvidará.