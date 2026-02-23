23 de febrero de 2026 - 18:03

Detuvieron a tres delincuentes chilenos por robar departamentos en Palermo: ya tenían antecedentes

Los ciudadanos provenientes de Chile habían ingresado al país de manera ilegal y contaban con antecedentes penales por robo, violación de propiedad y desacato.

Tres ciudadanos de nacionalidad chilena fueron detenidos.&nbsp;

Tres ciudadanos de nacionalidad chilena fueron detenidos. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Tres ciudadanos de nacionalidad chilena fueron detenidos por la Policía de la Ciudad luego de una persecución, acusados por desvalijar departamentos en el barrio porteño de Palermo.

Leé además

Hotel Urbana Suites, ubicado en calle 25 de Mayo 1590.

Cuatro intoxicados con monóxido en un hotel de Capital: uno fue trasladado en estado crítico

Por Redacción Policiales
Rapicuotas, en el Centro, la financiera que denunció las estafas

Estafas a una financiera: investigan a dos abogadas y a 24 clientes para saber qué pasó con la plata otorgada

Por Oscar Guillén

El operativo comenzó luego de que efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B recibieran un alerta sobre un robo en un edificio situado en Soler al 600. Al arribar, los oficiales vieron a los delincuentes escapar con bolsos, quienes emprendieron la fuga en un Toyota Yaris.

Luego comenzaron a perseguirlos hasta que los presuntos delincuentes abandonaron el vehículo en Amenábar al 100, continuaron con la huida a pie en diferentes direcciones. Finalmente, los tres implicados fueron arrestados en las inmediaciones del predio del CEAMSE.

Al registrar el interior del automóvil y las pertenencias de los detenidos, los oficiales secuestraron $1.199.500, 106 dólares y 60 euros, además de 20 tarjetas de crédito, un bolso gris, una mochila negra, un morral, dos notebooks, 12 perfumes, siete relojes, una consola de videojuegos, un celular de alta gama, cuatro botellas de whisky, entre objetos de valor.

elementos requisa

La investigación determinó que, en el edificio de la calle Soler, los delincuentes habían logrado violentar las puertas de cuatro departamentos aprovechando que se encontraban vacíos al momento del hecho

Los delincuentes contaban con antecedentes

Al ser identificados, se constató que los tres hombres, de 24, 27 y 36 años, contaban con antecedentes penales por robo, violación de propiedad y desacato. Además, dos de los chilenos detenidos habían ingresado ilegalmente a la Argentina.

Finalmente, a partir del análisis de cámaras de seguridad, se descubrió que los detenidos tendrían relación con un robo de características similares ocurrido el fin de semana anterior en Lafinur al 3100.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 60, a cargo de Santiago Bignone, quien los imputó por “robo bajo la modalidad ausencia de moradores”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

 R.J.M, de 20 años, fue detenido en SanRafael, como presunto autor de una riña donde terminó gravemente herido un joven de 17 años, en la puerta del boliche Bruto. Gentileza Ministerio de Seguridad y Justicia. 

Riña en boliche de San Rafael: quién es el detenido por tirar una baldosa a un adolescente de 17 años

Por Redacción Policiales
Felipe Pettinato enfrenta el juicio por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo

Empezó el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo: llega libre y arriesga 20 años de cárcel

Por Redacción Policiales
Choque de camión y auto con cuatro heridos en el Acceso Este

Camión chocó de atrás a un auto en el Acceso Este y lo hizo caer seis metros: cuatro heridos

Por Redacción Policiales
Un albañil tocó un cable de alta tensión y cayó inconsciente desde un segundo piso.

Córdoba: un albañil tocó un cable de alta tensión, cayó de un segundo piso y quedó internado

Por Redacción Policiales