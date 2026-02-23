Detuvieron a tres delincuentes chilenos por robar departamentos en Palermo: ya tenían antecedentes

Tres ciudadanos de nacionalidad chilena fueron detenidos por la Policía de la Ciudad luego de una persecución, acusados por desvalijar departamentos en el barrio porteño de Palermo .

El operativo comenzó luego de que efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B recibieran un alerta sobre un robo en un edificio situado en Soler al 600. Al arribar, los oficiales vieron a los delincuentes escapar con bolsos, quienes emprendieron la fuga e n un Toyota Yaris.

Luego comenzaron a perseguirlos hasta que los presuntos delincuentes abandonaron el vehículo en Amenábar al 100, continuaron con la huida a pie en diferentes direcciones. Finalmente, los tres implicados fueron arrestados en las inmediaciones del predio del CEAMSE.

Al registrar el interior del automóvil y las pertenencias de los detenidos, los oficiales secuestraron $1.199.500, 106 dólares y 60 euros, además de 20 tarjetas de crédito, un bolso gris, una mochila negra, un morral, dos notebooks, 12 perfumes, siete relojes, una consola de videojuegos, un celular de alta gama, cuatro botellas de whisky, entre objetos de valor.

La investigación determinó que, en el edificio de la calle Soler, los delincuentes habían logrado violentar las puertas de cuatro departamentos aprovechando que se encontraban vacíos al momento del hecho

Los delincuentes contaban con antecedentes

Al ser identificados, se constató que los tres hombres, de 24, 27 y 36 años, contaban con antecedentes penales por robo, violación de propiedad y desacato. Además, dos de los chilenos detenidos habían ingresado ilegalmente a la Argentina.

Finalmente, a partir del análisis de cámaras de seguridad, se descubrió que los detenidos tendrían relación con un robo de características similares ocurrido el fin de semana anterior en Lafinur al 3100.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 60, a cargo de Santiago Bignone, quien los imputó por “robo bajo la modalidad ausencia de moradores”.