4 de diciembre de 2025

Consorte el gran campeón Sudamericano de Windsurf

El destacado windsurfista hizo una gran labor en el Mundial de Italia y en el Sudamericano realizado en Brasil, donde fue campeón.

Windsurf. Fernando Consorte levanta su copa de campeón, en la premiación del Sudamericano de la especialidad náutica.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Maragogi es una localidad turística ubicada en la punta Nordeste del estado de Alagoas en Brasil ahí en una de sus playas se disputó el Sudamericano de Fórmula Foil en Windsurf donde el destacado deportista náutico, que es mendocino por adopción, Fernando Consorte fue campeón

En la actualidad Fernando Consorte, además de seguir compitiendo, entrena a un grupo de windsurfistas chilenos.

Sobre sus últimas actuaciones, Consorte dijo: "Gané el Sudamericano en Masters y fui medalla de plata en el ránking general. Tuve un primer día de competencia complicado, tuve un choque con un windsurfista brasileño y eso me condicionó todo el campeonato: golpee el equipo, me pegué en el hombro, la rodilla, y el pie. No podía cerrar ni la vela con el hombro roto. El primer día no pude correr las tres primeras regatas. Afortunadamente, las descarté al final esta competencia, pero no dejo de ser un mal momento".

Luego el experimentado windsurfista sumó: "Se corrieron 17 regatas en tres días. cinco el primero, seis el segundo y seis el tercero. Más una carrera denominada: Long Distance, donde se recorrieron 18 kilómetros, y que duró 40 minutos. Las condiciones par navegar fueron perfectas, agua cristalinas y los vientos entre 18 y 25 nudos".

"El campeonato fantástico, buena organización, es el Festival de Velas de Maragogi con el apoyo de la prefectura y la organiza un amante de este deporte, que es Marcelo Lacerda y hubo más de 220 competidores en muchas clases porque además de windsurf, barcos, Race Board, canoas, y además fue una fecha del ranking brasileño ", dijo Consorte.

Consultado Conserte acerca de qué más has realizado en este temporada, contó que: "Corrí dos de las tres fechas, que conforman Argentino de Fórmula Foil, donde estoy primero y me queda la última en Puerto Madryn, que será entre 13 y 15 de diciembre. Competí en el Mundial de Italia de Fórmula Foil, y quedé cuarto. Gané el torneo Ránking de Mendoza y gane el campeonato chileno en lago Rapel. En tanto, en el argentino de Race Board salí segundo. La verdad que hace mucho tiempo que no corría en esta especialidad. A parte de todo esto, estuve entrenando en forma intensa en Italia y España".

En la actualidad, Fernando Consorte, está abocado en su participación en el torneo Ránking Mendocino de windsurf. "Quiero agradecer en esta nota a mi PF Juan Pablo Vallone, que es el que me tiene a punto para poder competir en el alto nivel de este deporte".

