24 de octubre de 2025 - 19:53

Clima caliente en Independiente de Avellaneda: banderas, repudio, y comida de perro para los jugadores

Los hinchas de Independiente de Avellaneda se manfiestaron por el mal momento del equipo, en el duelo por la Liga Profesional.

Clima espeso en Avellaneda

Clima espeso en Avellaneda

Foto:

@nelsonlafit
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El partido ante Platense por el Torneo Clausura de la Liga Profesional fue lla oportuniad que encontró el hincha de Independiente de Avellaneda para expresar su descontento por la actualidad de la institución. Desde cantos en contra de la dirigencia, hasta chicanas para los jugadores, pasó de todo.

Leé además

Antes del inicio del partido, el plantel Azul posó con una pancarta especial en homenaje al Día de la Madre, que se celebra mañana. Este gesto fue un emotivo reconocimiento a todas las madres, mostrando el lado sensible de los protagonistas. 

Liga Profesional: A pesar de la derrota, el público de Independiente alentó hasta el final en el Bautista Gargantini

Por Redacción Deportes
River vs Independiente Rivadavia por Copa Argentina

Independiente Rivadavia y River Plate ya juegan en busca de la final de la Copa Argentina

Por Redacción Deportes

La tarde caliente comenzó con la llegada de los fanáticos al estadio Libertadores de América. Desde temprano, la gente comenzó a manifestarse con banderas en señal de repudio de la situación que atraviesan. "Menos champagne, más copas", "Manchan la historia", "Jugadores perdedores, respeten la camiseta ", fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse en las tribunas.

El duro mensaje del hincha de Independiente de Avellaneda:

2
El hincha de Independiente de Avellaneda se hizo sentir

El hincha de Independiente de Avellaneda se hizo sentir

Cuando el equipo saltó al campo de juego, los silbidos y el magro recibimiento fueron inocultables. Además, desde los diversos sectores del estadio cayeron algunos billetes falsos y se escucharon cantos contra la comisión directiva y los jugadores. Pero la cosa no quedó ahí, y se agravó a pesar del primer tanto del Rojo.

La reacción del Libertadores de América con el gol de Ávalos:

Embed

A los 25 minutos, Gabriel Ávalos empujó una pelota que había quedado boyando en el área tras un pase al medio, y convirtió el 1 a 0 parcial ante Platense. Sin embargo, la respuesta fue durísima. Desde las tribunas, alguien arrojó una bolsa con comida para perro, que cayó sobre el tumulto de jugadores de Independiente que se encontraban festejando.

Automáticamente, el cantito profundizó el clima caliente en la cancha. "El Rojo va a salir campeón, el día que se vayan todos los h... de la Comisión", bajó desde los cuatro costados.

Cabe destacar que Independiente de Avellaneda está atravesando un negativo presente, luego de un semestre donde acumuló 16 partidos sin conocer la victoria. Además, se encuentra último en su zona, eliminado en la Sudamericana y la Copa Argentina. De terror.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto  y una buena performance en la primera jornada en México, que constó de dos carreras. En la jornada sabatina también habrá dos pruebas una práctica y la clasificatoria.

Colapinto: "Fue uno de mis mejores viernes en Fórmula 1, así que contento con eso"

Por Gonzalo Tapia
Marcelo Gallardo definió el once de River Plate

Marcelo Gallardo se la juega con el once inicial por Copa Argentina

Por Redacción Deportes
River Plate juega por Copa Argentina

River Plate quiere cortar una increíble mala racha por Copa Argentina

Por Redacción Deportes
Sebastián Villa es 100% de Independiente Rivadavia

La buena noticia para Independiente Rivadavia antes del choque con River Plate

Por Redacción Deportes