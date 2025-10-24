Clima caliente en Independiente de Avellaneda: banderas, repudio, y comida de perro para los jugadores

Los hinchas de Independiente de Avellaneda se manfiestaron por el mal momento del equipo, en el duelo por la Liga Profesional.

El partido ante Platense por el Torneo Clausura de la Liga Profesional fue lla oportuniad que encontró el hincha de Independiente de Avellaneda para expresar su descontento por la actualidad de la institución. Desde cantos en contra de la dirigencia, hasta chicanas para los jugadores, pasó de todo.

La tarde caliente comenzó con la llegada de los fanáticos al estadio Libertadores de América. Desde temprano, la gente comenzó a manifestarse con banderas en señal de repudio de la situación que atraviesan. "Menos champagne, más copas", "Manchan la historia", "Jugadores perdedores, respeten la camiseta ", fueron algunos de los mensajes que pudieron leerse en las tribunas.

El duro mensaje del hincha de Independiente de Avellaneda: 2 El hincha de Independiente de Avellaneda se hizo sentir @nelsonlafit - @TorioGK Cuando el equipo saltó al campo de juego, los silbidos y el magro recibimiento fueron inocultables. Además, desde los diversos sectores del estadio cayeron algunos billetes falsos y se escucharon cantos contra la comisión directiva y los jugadores. Pero la cosa no quedó ahí, y se agravó a pesar del primer tanto del Rojo.

La reacción del Libertadores de América con el gol de Ávalos: Embed EL MOMENTO EXACTO: ASÍ LE TIRARON COMIDA DE PERROS A LOS JUGADORES DE INDEPENDIENTE MIENTRAS FESTEJABAN EL GOL. Santi Montiel reaccionó y la pateó... pic.twitter.com/7rtm6fiTuT — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2025 A los 25 minutos, Gabriel Ávalos empujó una pelota que había quedado boyando en el área tras un pase al medio, y convirtió el 1 a 0 parcial ante Platense. Sin embargo, la respuesta fue durísima. Desde las tribunas, alguien arrojó una bolsa con comida para perro, que cayó sobre el tumulto de jugadores de Independiente que se encontraban festejando.

Automáticamente, el cantito profundizó el clima caliente en la cancha. "El Rojo va a salir campeón, el día que se vayan todos los h... de la Comisión", bajó desde los cuatro costados.