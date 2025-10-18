18 de octubre de 2025 - 19:22

Liga Profesional: A pesar de la derrota, el público de Independiente alentó hasta el final en el Bautista Gargantini

El equipo dirigido por Alfredo Berti no le pudo dar una alegría a su gente en el Parque, pese a ello, el aliento en La Catedral fue incondicional.

Antes del inicio del partido, el plantel Azul posó con una pancarta especial en homenaje al Día de la Madre, que se celebra mañana. Este gesto fue un emotivo reconocimiento a todas las madres, mostrando el lado sensible de los protagonistas.&nbsp;

Foto:

Walter Caballero
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El equipo dirigido por Alfredo Berti no consigue ganar desde hace seis encuentros y, en lo que va del torneo Clausura, solo obtuvo una victoria como local. Frente al Taladro, la Lepra sufrió su segunda derrota en las últimas seis presentaciones, en las que además acumuló cuatro empates.

El próximo viernes, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el conjunto mendocino enfrentará a River Plate en una de las semifinales de la Copa Argentina, un momento histórico para el equipo dirigido por Berti.

image
Independiente Rivadavia vs Banfield&nbsp;

Independiente Rivadavia vs Banfield

Como es habitual, el Bautista Gargantini lució colmado, y pese a la derrota, el equipo volvió a sentir el fuerte apoyo de sus hinchas en los minutos finales, tras el descuento de Santiago Muñoz. Fue una tarde donde el público se hizo sentir en el Parque, más allá de la frustración por no haber podido festejar en casa.

Previo al partido, los jugadores de Independiente lucieron un emotivo cartel en homenaje por el Día de la Madre que se celebra este domingo.

image
Independiente Rivadavia vs Banfield&nbsp;

Independiente Rivadavia vs Banfield

Antes del inicio del partido, el plantel Azul posó con una pancarta especial en homenaje al Día de la Madre, que se celebra mañana.

image
Independiente Rivadavia vs Banfield

Independiente Rivadavia vs Banfield

image
Independiente Rivadavia vs Banfield&nbsp;

Independiente Rivadavia vs Banfield

image
Independiente Rivadavia vs Banfield&nbsp;

Independiente Rivadavia vs Banfield

