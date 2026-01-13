Gimnasia y Esgrima disputó su primer amistoso de pretemporada ante Excursionistas: goles, rotación y derrota

Gimnasia y Esgrima de Mendoza inició su serie de amistosos de pretemporada en Buenos Aires enfrentando a Excursionistas. El entrenador Ariel Broggi probó dos formaciones distintas en una jornada de 100 minutos de fútbol para evaluar el ritmo del plantel profesional antes del histórico estreno en la máxima categoría del fútbol argentino.
En el marco de su preparación intensiva en Buenos Aires, el conjunto mendocino tuvo este martes su primer contacto formal con la pelota frente a Excursionistas. La jornada se dividió en dos bloques de 50 minutos cada uno, lo que permitió al cuerpo técnico observar a la totalidad de los futbolistas que integran la delegación mensana.
Para el primer bloque, Ariel Broggi dispuso una alineación que empieza a dar pistas sobre la base titular: Rigamonti ocupó el arco; la defensa estuvo integrada por Franco, Muñoz, González y Saavedra; en el mediocampo se ubicaron Linares, Antonini, Ortiz y Lencioni; mientras que la dupla de ataque estuvo conformada por Rodríguez y Ferreyra.
A pesar del despliegue físico, el Lobo no pudo evitar la derrota por 2 a 1 en este primer tramo. El único tanto del descuento para el equipo mendocino fue obra de Antonini, quien capitalizó una de las llegadas del equipo antes de que ingresaran como variantes Petruchi, Fernández y Romano para cerrar el primer tiempo. Este ensayo inicial sirve para detectar errores conceptuales y ajustar el sistema defensivo, una prioridad para un equipo que sube de categoría y enfrentará rivales de mayor jerarquía técnica.
Rotación en Gimnasia y Esgrima y la mira puesta en Santiago del Estero
En el segundo bloque de 50 minutos, la intensidad se mantuvo pero el marcador no se movió, finalizando en un empate sin goles. Para este compromiso, Gimnasia formó con Petruchi; Paredes, Mondino, Carrera, Recalde; Fernández, Barboza, Úbeda, Cingolani; Romano y Ferreyra. Durante el transcurso del juego, reingresaron Antonini, Ortiz y Lencioni para mantener el equilibrio en la zona media.
Este tipo de rotaciones son fundamentales en la etapa de pretemporada, ya que permiten que futbolistas como Mondino y Úbeda sumen minutos de competencia real tras las cargas físicas propias del trabajo de base. La intención de Broggi es clara: consolidar un plantel largo donde la competencia interna eleve el nivel individual de cara a un calendario que será exigente desde el primer día.
La importancia de estos encuentros radica en el corto margen de tiempo que resta para la competencia oficial. El Lobo debutará en el Torneo Apertura 2026 de la Primera División el próximo jueves 22 de enero a las 22.15. El escenario será Santiago del Estero, donde visitará a Central Córdoba en lo que marcará su regreso a la elite nacional. Solo cinco días después, el martes 27 de enero, el equipo tendrá su presentación en casa frente a San Lorenzo a las 20, un partido que ya genera una expectativa total en el hincha mendocino.