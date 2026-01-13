Gimnasia y Esgrima disputó su primer amistoso de pretemporada ante Excursionistas: goles, rotación y derrota

El equipo de Ariel Broggi sumó sus primeros minutos de fútbol en Buenos Aires, con el debut en Primera a la vuelta de la esquina.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza inició su serie de amistosos de pretemporada en Buenos Aires enfrentando a Excursionistas. El entrenador Ariel Broggi probó dos formaciones distintas en una jornada de 100 minutos de fútbol para evaluar el ritmo del plantel profesional antes del histórico estreno en la máxima categoría del fútbol argentino.

Primeras pruebas y rodaje en Bajo Belgrano En el marco de su preparación intensiva en Buenos Aires, el conjunto mendocino tuvo este martes su primer contacto formal con la pelota frente a Excursionistas. La jornada se dividió en dos bloques de 50 minutos cada uno, lo que permitió al cuerpo técnico observar a la totalidad de los futbolistas que integran la delegación mensana.

image Para el primer bloque, Ariel Broggi dispuso una alineación que empieza a dar pistas sobre la base titular: Rigamonti ocupó el arco; la defensa estuvo integrada por Franco, Muñoz, González y Saavedra; en el mediocampo se ubicaron Linares, Antonini, Ortiz y Lencioni; mientras que la dupla de ataque estuvo conformada por Rodríguez y Ferreyra.

A pesar del despliegue físico, el Lobo no pudo evitar la derrota por 2 a 1 en este primer tramo. El único tanto del descuento para el equipo mendocino fue obra de Antonini, quien capitalizó una de las llegadas del equipo antes de que ingresaran como variantes Petruchi, Fernández y Romano para cerrar el primer tiempo. Este ensayo inicial sirve para detectar errores conceptuales y ajustar el sistema defensivo, una prioridad para un equipo que sube de categoría y enfrentará rivales de mayor jerarquía técnica.

image Rotación en Gimnasia y Esgrima y la mira puesta en Santiago del Estero En el segundo bloque de 50 minutos, la intensidad se mantuvo pero el marcador no se movió, finalizando en un empate sin goles. Para este compromiso, Gimnasia formó con Petruchi; Paredes, Mondino, Carrera, Recalde; Fernández, Barboza, Úbeda, Cingolani; Romano y Ferreyra. Durante el transcurso del juego, reingresaron Antonini, Ortiz y Lencioni para mantener el equilibrio en la zona media.