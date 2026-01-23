23 de enero de 2026 - 18:00

Tenis: Alcaraz sigue firme en la búsqueda de su primer Abierto de Australia

La raqueta número 1 del mundo del tenis, continua con su camino arrollador en el marco del primer Grand Slam del año de tenis y espera ahora a Tommy Paul

Tenis. El deportista español, confirmó su presente arrollador, no ha cedido un solo set en todo el Abierto de Australia

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El jugador de tenis español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, se metió en los octavos de final del Abierto de Australia luego de su cómodo triunfo ante el francés Corentin Moutet (32°). El proximo contrincante será el estadounidense Tommy Paul.

¿Qué pasó con Alcaraz?

El encuentro fue favorable desde el principio para Alcaraz, que ya en el primer game consiguió un quiebre y se puso rápidamente en ventaja. Luego de unos pocos minutos más, el español ya se había quedado con la primera manga con un sólido 6-2.

Ya en el segundo parcial, Alcaraz tuvo un nuevo comienzo arrasador para ponerse rápidamente 3-0 con dos quiebres a su favor.

Contra todo pronóstico, Moutet tuvo cuatro games extraordinarios que le permitieron reponerse e incluso pasar 4-3 al frente. Sin embargo, Alcaraz no se dejó llevar por la situación y encadenó tres games consecutivos para quedarse con el segundo set por 6-4.

Ya con esta buena ventaja, el número 1 del mundo pasó por arriba a Moutet con tres nuevos quiebres para conseguir el 6-1 definitivo y así quedarse con un nuevo triunfo.

Gracias a esta sólida victoria, Alcaraz se metió en los octavos de final del Abierto de Australia sin ceder sets, ya que previamente había derrotado fácilmente al australiano Adam Walton y al alemán Yannick Hanfmann.

El rival de Alcaraz en los octavos de final será el estadounidense Tommy Paul (19°), quien superaba 6-1 y 6-1 al español Alejandro Davidovich Fokina (14°), cuando este último se retiró por una lesión.

El murciano va en busca de su primer título en el Abierto de Australia, que le permitiría convertirse en el jugador más joven en ganar los cuatro Grand Slam en la Era Abierta.

Los resultados del día en el Abierto de Australia

  • Carlos Alcaraz (1°) a Corentin Moutet (32°): 6-2, 6-4 y 6-1
  • Alexander Zverev (3°) a Cameron Norrie (26°): 7-5, 4-6, 6-3 y 6-1
  • Alex de Miñaur (6°) a Frances Tiafoe (29°): 6-3, 6-4 y 7-5
  • Aleksandr Bublik (10°) a Tomás Etcheverry: 7-6(4), 7-6(5) y 6-4
  • Daniil Medvedev (11°) a Fabian Marozsan: 6-7(5), 4-6, 7-5, 6-0 y 6-3
  • Tommy Paul (19°) a Alejandro Davidovich Fokina (14°): 6-1, 6-1 y abandono
  • Learner Tien (25°) a Nuno Borges: 7-6(9), 6-4 y 6-2
