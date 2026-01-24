Tenis: Francisco Cerúndolo ante Alexander Zverev en una dura parada de octavos de final

Tenis. Comienza la segunda semana del primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia , con la presencia de Francisco Cerúndolo, que enfrentará al alemán Alexander Zverev por los cruces de octavos de final y que sin dudas será un lance para alquilar balcones.

Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, ocupa el puesto 21 del ranking mundial, alcanzó por primera vez la cuarta ronda del Abierto de Australia . El porteño buscará meterse entre los ocho mejores de un major, tras sus eliminaciones en Roland Garros 2023 y 2024.

El porteño de 27 años llega al duelo ante el alemán con tres triunfos sin ceder sets en Melbourne Park, tras superar al chino Zhizhen Zhang (36°), al bosnio Damir Dzumhur (66°) y al ruso Andrey Rublev (15°).

En tanto, Zverev (3°) hizo lo propio frente al canadiense Gabriel Diallo (41°), al francés Alexandre Muller (52°) y al británico Cameron Norrie (27°), aunque todas sus victorias fueron en cuatro parciales.

El historial entre ambos registra cinco enfrentamientos, con tres triunfos para Cerúndolo y dos para el jugador nacido en Hamburgo. El argentino se impuso en los Masters 1000 de Madrid 2024 y 2025 y también en el Argentina Open 2025. Las dos victorias más recientes quedaron en manos de Zverev: el cruce disputado en Canadá y el duelo correspondiente a los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis 2025.

Y Admitió: "Hace varios años que capaz a ningún top le gusta enfrentarse en mi camino. Tengo muchas victorias a top 10, también a top 20. No me pude meter en ese grupo todavía por cuestiones técnicas, mentales y de inconsistencia".

Al respecto, Zverev sostuvo: “Las dos últimas veces que hemos jugado conseguí ganarle, todas ellas en canchas duras. Espero conseguir una más, pero la verdad es que es un rival difícil para mí. Tiene una derecha que me incomoda mucho porque es muy potente y con gran efecto liftado"

En la previa al duelo, el jugador de tenis porteño comentó: "Me tengo mucha fe para lo que venga. Me tengo confianza, sé que estoy jugando muy bien. Vengo haciendo un gran torneo, confiando en mi tenis y haciendo un gran trabajo con mi equipo. Voy a ir por más, no me voy a conformar con octavos de final acá por más que sea mi primera vez. Soy una persona y un jugador que siempre busca más. Voy a salir con todo en busca de los cuartos de final".

¿Dónde y a que hora ver el partido?

El partido se podrá ver por ESPN y a través de la plataforma de streaming Disney Plus: el encuentro está previsto para la madrugada de este domingo 25 de enero en el cuarto turno de la cancha John Cain Arena, no antes de las 3 de la mañana (hora argentina).