F1 2026: Ferrari prueba por primera vez la aerodinámica activa que jubila al DRS

La Fórmula 1 inició oficialmente su revolución tecnológica con las primeras pruebas del Ferrari SF-26 en el circuito de Fiorano. Esta nueva era introduce la aerodinámica activa, un sistema que permite al auto cambiar su configuración en plena marcha para alcanzar velocidades máximas inéditas sin sacrificar la estabilidad necesaria en las curvas más exigentes.
Durante este shakedown, Charles Leclerc fue el encargado de poner en pista el dispositivo en un alerón delantero que nunca antes se había visto con piezas móviles en la categoría. Aunque la prueba se centró en verificar el funcionamiento general a ritmo reducido, las imágenes publicadas en redes sociales muestran con claridad cómo operan estos nuevos elementos aerodinámicos.
El fin del DRS y el nacimiento del "Straight Mode"
El cambio más significativo para el espectador y el piloto es que el sistema de aerodinámica activa jubila al DRS tal como lo conocemos desde hace quince años. A diferencia del mecanismo anterior, su activación será programada y automática, y no dependerá de la distancia que exista con el coche de delante para poder utilizarlo.
Para gestionar este avance, los nuevos monoplazas funcionarán bajo dos estados fundamentales: el "Corner Mode" y el "Straight Mode". El primero será la configuración por defecto, donde los alerones se mantienen en su posición normal para ofrecer el máximo apoyo y agarre en las curvas. Por el contrario, en las zonas de recta predefinidas por la FIA, los pilotos activarán el modo de recta, provocando que los alerones se levanten o aplanen para reducir la resistencia al viento y disparar la velocidad punta.
La consecuencia inmediata para el piloto es una mayor exigencia técnica. En el momento en que el conductor se aproxime a una curva y levante el pie para frenar, el coche debe volver automáticamente al modo de curva. Esto es vital para recuperar la carga aerodinámica y garantizar que el monoplaza sea estable al entrar en el giro.
Este proceso presenta un reto mayúsculo para los ingenieros de la categoría. No se trata simplemente de mover una pieza, sino de lograr que el flujo de aire se mantenga adherido al auto tras la activación del sistema. En este caso, Ferrari busca un compromiso perfecto: alerones que den un apoyo total en situaciones normales, pero que sean capaces de reducir drásticamente la resistencia al avance cuando el piloto busque el adelantamiento.
Además, un nuevo "modo adelantamiento" sustituirá específicamente la función competitiva que cumplía el antiguo DRS. Esto promete carreras donde la estrategia de energía y la gestión de estos perfiles móviles serán la clave para ver maniobras de sobrepaso mucho más dinámicas y frecuentes.