F1 2026: Ferrari prueba por primera vez la aerodinámica activa que jubila al DRS

Ferrari reveló las primeras imágenes de su nuevo monoplaza que posee el sistema automático que reemplaza al DRS y que cambia el estilo de conducir del piloto.

La Fórmula 1 inició oficialmente su revolución tecnológica con las primeras pruebas del Ferrari SF-26 en el circuito de Fiorano. Esta nueva era introduce la aerodinámica activa, un sistema que permite al auto cambiar su configuración en plena marcha para alcanzar velocidades máximas inéditas sin sacrificar la estabilidad necesaria en las curvas más exigentes.

Durante este shakedown, Charles Leclerc fue el encargado de poner en pista el dispositivo en un alerón delantero que nunca antes se había visto con piezas móviles en la categoría. Aunque la prueba se centró en verificar el funcionamiento general a ritmo reducido, las imágenes publicadas en redes sociales muestran con claridad cómo operan estos nuevos elementos aerodinámicos.

scuderiaferrari_618366841_1484472350350182_7853917799748480903_n Lewis Hamilton fotografiando la performance de Charles Leclerc. El fin del DRS y el nacimiento del "Straight Mode" El cambio más significativo para el espectador y el piloto es que el sistema de aerodinámica activa jubila al DRS tal como lo conocemos desde hace quince años. A diferencia del mecanismo anterior, su activación será programada y automática, y no dependerá de la distancia que exista con el coche de delante para poder utilizarlo.

Para gestionar este avance, los nuevos monoplazas funcionarán bajo dos estados fundamentales: el "Corner Mode" y el "Straight Mode". El primero será la configuración por defecto, donde los alerones se mantienen en su posición normal para ofrecer el máximo apoyo y agarre en las curvas. Por el contrario, en las zonas de recta predefinidas por la FIA, los pilotos activarán el modo de recta, provocando que los alerones se levanten o aplanen para reducir la resistencia al viento y disparar la velocidad punta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2014790992445280652?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2014790992445280652%7Ctwgr%5E241d73c538fe56aa360f8cdc03f2a55b7c14c40b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fes.motorsport.com%2Ff1%2Fnews%2Fprimeras-imagenes-aerodinamica-activa-accion%2F10792551%2F&partner=&hide_thread=false Active aero in action!



Spot the active aero in this clip of Lewis Hamilton in the SF-26! #F1 pic.twitter.com/WTkJLQ7hxt — Formula 1 (@F1) January 23, 2026 El desafío de pilotar un auto que cambia de forma La consecuencia inmediata para el piloto es una mayor exigencia técnica. En el momento en que el conductor se aproxime a una curva y levante el pie para frenar, el coche debe volver automáticamente al modo de curva. Esto es vital para recuperar la carga aerodinámica y garantizar que el monoplaza sea estable al entrar en el giro.