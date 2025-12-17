17 de diciembre de 2025 - 12:52

Cómo serán los monoplazas de F1 en 2026: más cortos, sin DRS y un motor que triplica su potencia eléctrica

La F1 revoluciona sus autos para el próximo año: triplicará la potencia eléctrica, el famoso DRS será eliminado y los monoplazas serán 200 mm más cortos.

Los monoplazas de la Fórmula 1 tendrán novedosos cambios en 2026.

Por Cristian Reta

La Fórmula 1 ha detallado las modificaciones más significativas que transformarán los monoplazas de cara a la temporada 2026. Los cambios representan un gran desafío para los pilotos y tienen un objetivo central: que no sea tan complicado realizar adelantamientos como ocurrió en los últimos años.

La nueva era se centrará en la eficiencia y la aerodinámica activa, con elementos móviles en los alerones delanteros y traseros que se moverán durante la vuelta para equilibrar la resistencia y la carga aerodinámica.

El motor que rompe récords: 50% eléctrico

Si bien se mantiene el formato turbo híbrido de 1,6 litros, la Unidad de Potencia (UP) sufrirá una metamorfosis y su parte eléctrica se triplicará.

El dato curioso es que ahora los motores eléctricos y de combustión contribuirán por igual a la potencia del monoplaza. Además, se eliminó el complejo sistema de recuperación de energía térmica. Los autos también dejarán atrás los combustibles fósiles, siendo reemplazados por combustibles sostenibles avanzados que reducen las emisiones sin impacto en el rendimiento.

Adiós DRS: llega el ‘Modo Adelantamiento’

Una de las noticias más impactantes es la eliminación del sistema DRS. En su lugar, se introducirá el Manual Override Mode, que pondrá a disposición la máxima potencia bajo demanda (Boost).

Este modo permite que el conductor active la máxima potencia en cualquier momento de la vuelta. Sin embargo, la potencia extra (Modo adelantamiento) solo estará disponible cuando un piloto se encuentre a un segundo de distancia de un automóvil que vaya adelante.

Además, los monoplazas serán más pequeños, buscando mejorar la agilidad. Serán 100 milímetros más estrechos y tendrán una distancia entre ejes 200 milímetros más corta. Para mayor seguridad, se mejoró el diseño de la estructura de impacto frontal, y se fortalecieron el aro antivuelco y la estructura de células de supervivencia.

Todos los cambios de la F1 detallados

Reducción de tamaño:

  • 100 milímetros más estrechos.
  • Distancia entre ejes 200 milímetros más corta.

Introducción del active aero:

  • Tanto el alerón delantero como el trasero tendrán elementos móviles.
  • Los elementos se mueven durante la vuelta para equilibrar la resistencia y la carga aerodinámica.

Mejoras de seguridad:

  • Diseño mejorado de la estructura de impacto frontal.
  • Impacto lateral, aro antivuelco y estructura de células de supervivencia fortalecidas.

Unidad de potencia:

  • Se mantiene el formato turbo híbrido de 1,6 litros.
  • La potencia del motor eléctrico se triplica.
  • Los motores eléctricos y de combustión contribuyen ahora por igual a la potencia.
  • Se eliminó el complejo sistema de recuperación de energía térmica.

Carga aerodinámica reducida:

  • Eliminación de túneles largos con efecto suelo, introducción de suelos más planos y difusores ampliados.

El combustible:

  • Atrás quedaron los combustibles fósiles en los automóviles, reemplazados por combustibles sostenibles avanzados, que reducen las emisiones sin impacto en el rendimiento.

Boost:

  • Pone a disposición la máxima potencia bajo demanda. Activado por el conductor en cualquier momento a lo largo de una vuelta.

Modo adelantamiento:

  • Potencia extra a máxima velocidad y margen de recarga. Disponible cuando se encuentra a un segundo de un automóvil que va delante.

Recarga:

  • Controles especiales para dictar cómo el coche recarga energía eléctrica.
