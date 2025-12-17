Cómo serán los monoplazas de F1 en 2026: más cortos, sin DRS y un motor que triplica su potencia eléctrica

La F1 revoluciona sus autos para el próximo año: triplicará la potencia eléctrica, el famoso DRS será eliminado y los monoplazas serán 200 mm más cortos.

Los monoplazas de la Fórmula 1 tendrán novedosos cambios en 2026.

La Fórmula 1 ha detallado las modificaciones más significativas que transformarán los monoplazas de cara a la temporada 2026. Los cambios representan un gran desafío para los pilotos y tienen un objetivo central: que no sea tan complicado realizar adelantamientos como ocurrió en los últimos años.

La nueva era se centrará en la eficiencia y la aerodinámica activa, con elementos móviles en los alerones delanteros y traseros que se moverán durante la vuelta para equilibrar la resistencia y la carga aerodinámica.

El motor que rompe récords: 50% eléctrico Si bien se mantiene el formato turbo híbrido de 1,6 litros, la Unidad de Potencia (UP) sufrirá una metamorfosis y su parte eléctrica se triplicará.

Embed Formula 1 and the @fia have today revealed the 2026 Technical Regulations.



2026 will see both the chassis and power units updated, in the biggest overhaul of regulations in the sport’s history. These changes will shake up the order and create new excitement, while delivering… pic.twitter.com/zRxRl0sI4f — F1 Media (@F1Media) December 17, 2025 El dato curioso es que ahora los motores eléctricos y de combustión contribuirán por igual a la potencia del monoplaza. Además, se eliminó el complejo sistema de recuperación de energía térmica. Los autos también dejarán atrás los combustibles fósiles, siendo reemplazados por combustibles sostenibles avanzados que reducen las emisiones sin impacto en el rendimiento.

Adiós DRS: llega el ‘Modo Adelantamiento’ Una de las noticias más impactantes es la eliminación del sistema DRS. En su lugar, se introducirá el Manual Override Mode, que pondrá a disposición la máxima potencia bajo demanda (Boost).