Portugal se suma de nuevo a la Fórmula 1

La Fórmula 1 anunció de manera oficial que incorporará nuevamente al Gran Premio de Portugal a partir de 2027. La categoría confirmó que el país lusitano volverá a formar parte del campeonato mundial durante dos temporadas consecutivas, con Portimão, en el Algarve, como escenario de las competencias.

El regreso del Gran Premio portugués se da después de la última aparición de la F1 en Portimão en 2021, cuando el circuito se unió al calendario ajustado por la pandemia de Covid-19. La competencia se llevará a cabo en el Autódromo Internacional do Algarve, un trazado conocido por sus desniveles pronunciados y curvas técnicas a lo largo de 4.6 kilómetros. El evento reemplazará en las próximas temporadas al Gran Premio de los Países Bajos, actualmente disputado en Zandvoort.

La historia de Portugal dentro de la F1 se remonta a 1958, cuando Oporto fue sede del primer Gran Premio en territorio portugués. Luego, los circuitos de Monsanto y Estoril también albergaron la máxima categoría. Entre los campeones que han festejado victorias en pistas lusas destacan Stirling Moss, Alain Prost, Nigel Mansell y Ayrton Senna, quien consiguió allí su primera aparición en lo más alto del podio en 1985.

El Autódromo Internacional do Algarve volverá así a ser el epicentro del automovilismo en la península ibérica, con espectáculos que han quedado en la memoria de los fanáticos, como la primera victoria de Senna o o la transformación del récord de Schumacher a manos de Hamilton.

En las citas más recientes, Lewis Hamilton superó el récord de Michael Schumacher al lograr su 92° triunfo durante el Gran Premio de 2020, otra de las marcas históricas del circuito que da la bienvenida nuevamente al “gran circo”. Hamilton es el único integrante vigente de la parrilla actual que ha conseguido imponerse en Portimão, tanto en 2020 como en 2021.

El presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, señaló: “Estoy encantado de ver el regreso de Portimão al calendario de la Fórmula 1 y de que este deporte siga despertando la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción en la pista desde la primera curva hasta la bandera a cuadros, y su energía levanta a los aficionados de sus asientos”. Domenicali también agradeció al primer ministro Luís Montenegro, al ministro de Economía y Cohesión Territorial Manuel Castro Almeida, al secretario de Estado de Turismo, Comercio y Servicios Pedro Machado, al presidente de Turismo de Portugal Carlos Abade, al presidente de la Oficina de Turismo del Algarve André Gomes, y al CEO y presidente del circuito Jaime Costa, por el respaldo clave en el retorno de la Fórmula 1 a la península ibérica.