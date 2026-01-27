El Víctor Legrotaglie comenzó su transformación: así cambió para el debut en la Liga Profesional

Gimnasia y Esgrima llevó a cabo una serie de obras tendientes a mejorar las instalaciones de su reducto, pensando en el Apertura.

Con la disputa de la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional ante San Lorenzo de Almagro, el Víctor Legrotaglie vuelve a sonreír por ser un estadio de Primera División. Sin dudas, un momento muy esperado y trabajado por todo Gimnasia y Esgrima.

Es cierto que en alguna ocasión fue Godoy Cruz el que utilizó la cancha del Lobo para encuentros oficiales de la máxima categoría, pero eso no quita que el Mensana necesitaba realizar ciertas mejoras para asegurar la comodidad, accesibilidad y buena experiencia de su propia gente, y también de las diversas delegaciones.

La premisa fue clara desde el principio: un salto de calidad en lo deportivo debe ir de la mano con un crecimiento en la infraestructura. Por ese motivo, cuando las lágrimas todavía regaban el verde césped de la cancha de Platense, la directiva se puso manos a la obra para la concreción de diversos avances.

Los trabajos de Gimnasia y Esgrima en su estadio: ¿Por qué vamos a jugar contra San Lorenzo en casa? Porque queremos y porque podemos



Y porque venimos trabajando hace meses con intensidad y compromiso para estar a la altura de la ocasión y cumplir con los requisitos de la AFA.



En lo referido al campo de juego, se logró la ampliación de los bancos de suplentes y la instalación de la cabina VAR (también una sala específica para ese aspecto). En las tribunas, se acondicionaron los sectores para delegaciones visitantes e invitados VIP, se limpió el sector correspondiente a la próxima popular sur, y mejoramiento general del sector de cabinas de transmisión para la prensa nacional.

Por otro lado, se llevaron a cabo fuertes trabajos en las zonas de vestuarios. Los mismos se agrandaron y fueron equipados con materiales a estrenar tales como mingitorios, duchas, espacios de guardado, aire acondicionado, y lavandería. Además, se sumaron varias oficinas más (Antidóping, veedor AFA, utilería, kinesiología).