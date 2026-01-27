27 de enero de 2026 - 17:21

El Víctor Legrotaglie comenzó su transformación: así cambió para el debut en la Liga Profesional

Gimnasia y Esgrima llevó a cabo una serie de obras tendientes a mejorar las instalaciones de su reducto, pensando en el Apertura.

Foto:

GyE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Es cierto que en alguna ocasión fue Godoy Cruz el que utilizó la cancha del Lobo para encuentros oficiales de la máxima categoría, pero eso no quita que el Mensana necesitaba realizar ciertas mejoras para asegurar la comodidad, accesibilidad y buena experiencia de su propia gente, y también de las diversas delegaciones.

Los trabajos de Gimnasia y Esgrima en su estadio:

Embed

En lo referido al campo de juego, se logró la ampliación de los bancos de suplentes y la instalación de la cabina VAR (también una sala específica para ese aspecto). En las tribunas, se acondicionaron los sectores para delegaciones visitantes e invitados VIP, se limpió el sector correspondiente a la próxima popular sur, y mejoramiento general del sector de cabinas de transmisión para la prensa nacional.

Por otro lado, se llevaron a cabo fuertes trabajos en las zonas de vestuarios. Los mismos se agrandaron y fueron equipados con materiales a estrenar tales como mingitorios, duchas, espacios de guardado, aire acondicionado, y lavandería. Además, se sumaron varias oficinas más (Antidóping, veedor AFA, utilería, kinesiología).

A través de las redes sociales, el propio club dio cuenta de los trabajos pensando en el comienzo de este sueño que es participar de la Liga Profesional. "¿Por qué vamos a jugar contra San Lorenzo en casa? Porque queremos y porque podemos. Y porque venimos trabajando hace meses con intensidad y compromiso para estar a la altura de la ocasión y cumplir con los requisitos de la AFA. Pero también porque no hay lugar más perfecto que nuestro estadio Víctor Antonio Legrotaglie, y no hay nada más lindo que ser local en nuestra casa.", indicaron.

