El "crimen" por jugar Call of Duty: el calvario de 11 cadetes venezolanos acusados de "conspiración"

Por Redacción Mundo

Este lunes recuperaron su libertad once cadetes de la Academia Militar del Ejército de Venezuela que permanecían detenidos desde hace 15 meses. ¿El motivo de su arresto? Jugar al videojuego bélico "Call of Duty", una actividad que el gobierno de Nicolás Maduro calificó en su momento como un acto de conspiración.

Los jóvenes habían sido detenidos por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Según denunciaron familiares y la ONG Foro Penal, la única "prueba" presentada por la fiscalía fueron capturas de pantalla de las partidas en línea.

La liberación de los estudiantes militares se produjo en medio de la ola de excarcelaciones iniciada la semana pasada, tras la promulgación de una nueva Ley de Amnistía. Junto a los cadetes, otras 25 personas abandonaron el penal con libertad plena, sumando un total de 36 beneficiarios en esta jornada.

La defensora de derechos humanos Ligia Bolívar calificó la detención de los jóvenes como "deplorable e injustificable", remarando que criminalizar una actividad recreativa común revela el grado de control del régimen de Nicolás Maduro sobre la sociedad venezolana.

