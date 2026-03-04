Ataque submarino a barco iraní frente a Sri Lanka dejó más de un centenar de desaparecidos

Un ataque submarino a un barco iraní frente a las costas de Sri Lanka dejó al menos 101 personas desaparecidas , una muerta y 78 heridas , según informó Reuters este miércoles en base a fuentes de la Armada y del Ministerio de Defensa de Sri Lanka.

Estos son los cuatro prófugos por la violación en manada que sacude a Brasil

Horror en Río de Janeiro: citó a su exnovia para "reconciliarse", pero la violaron en manda con 4 amigos

No estaba claro quién atacó el barco IRIS Dena , que según las fuentes ya se hundió.

El ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka manifestó al parlamento más temprano ese mismo día que la marina había respondido a una llamada de socorro del barco y había lanzado operaciones de rescate a las 6 de la mañana.

Los supervivientes fueron trasladados al Hospital General de Karapitiya, en la ciudad sureña de Galle, mientras el Gobierno trabaja de forma expedita para evitar que el incidente genere "problemas de seguridad en la región", destacó la agencia EFE.

El incidente se produce en medio de una escalada militar en Medio Oriente tras los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, una ofensiva que resultó en la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Mientras tanto, Teherán continúa con ataques de represalia contra Israel y objetivos estadounidenses, con ataques reportados contra el consulado de Washington en Dubai y un puerto en la ciudad de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos.