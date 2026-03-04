4 de marzo de 2026 - 08:16

Ataque submarino a barco iraní frente a Sri Lanka dejó más de un centenar de desaparecidos

El IRIS Dena fue hundido, aunque rescatistas lograron sacar a decenas de personas heridas. Reportaron una persona fallecida.

El barco iraní IRIS Dena, hundido frente a Sri Lanka

El barco iraní IRIS Dena, hundido frente a Sri Lanka

Foto:

Web
Por Redacción Mundo

Un ataque submarino a un barco iraní frente a las costas de Sri Lanka dejó al menos 101 personas desaparecidas, una muerta y 78 heridas, según informó Reuters este miércoles en base a fuentes de la Armada y del Ministerio de Defensa de Sri Lanka.

Leé además

Escalofriante caso en Río de Janeiro: citó a su exnovia para reconciliarse y organizó una violación grupal.

Horror en Río de Janeiro: citó a su exnovia para "reconciliarse", pero la violaron en manda con 4 amigos

Por Redacción Mundo
Buscan a cuatro prófugos por violación grupal en Copacabana

Estos son los cuatro prófugos por la violación en manada que sacude a Brasil

Por Redacción Mundo

No estaba claro quién atacó el barco IRIS Dena, que según las fuentes ya se hundió.

El ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka manifestó al parlamento más temprano ese mismo día que la marina había respondido a una llamada de socorro del barco y había lanzado operaciones de rescate a las 6 de la mañana.

Los supervivientes fueron trasladados al Hospital General de Karapitiya, en la ciudad sureña de Galle, mientras el Gobierno trabaja de forma expedita para evitar que el incidente genere "problemas de seguridad en la región", destacó la agencia EFE.

El incidente se produce en medio de una escalada militar en Medio Oriente tras los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, una ofensiva que resultó en la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

Mientras tanto, Teherán continúa con ataques de represalia contra Israel y objetivos estadounidenses, con ataques reportados contra el consulado de Washington en Dubai y un puerto en la ciudad de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sin excepciones: todos los vehículos de Hungría deberán contar con este equipamiento.

El nuevo equipamiento que será obligatorio en autos: a partir de julio, ningún vehículo podrá circular sin él

Por Cristian Reta
Base aérea Incirlik, cerca de la ciudad de Adana, en el sur de Turquía

Un misil de Irán disparado a Turquía fue neutralizado por defensas de la OTAN

Por Redacción Mundo
Donald Trump amenazó con imponer un embargo comercial a España tras la decisión de no autorizar el uso de instalaciones militares para operaciones contra el país persa.

Por qué Trump amenazó a España: "No cederemos", dijo el presidente Pedro Sánchez

Por Redacción Mundo
Lanzamiento de prueba operativa de un misil balístico intercontinental Minuteman III 

Estados Unidos probó con éxito el misil balístico intercontinental Minuteman III: esto se sabe

Por Redacción Mundo