Un estudio de psicología concluyó: muchas amistades desaparecen cuando dejas de dar el primer paso

Un estudio de MIT revela que casi la mitad de los vínculos no son recíprocos, transformando la soledad en un desajuste entre los vínculos deseados y los reales.

Según un estudio, hay amistades que solo funcionan en una sola dirección. Qué hacer con ellas y cómo superar la ausencia.

El sentimiento de soledad al envejecer no surge necesariamente de estar solo, sino de descubrir que ciertos vínculos solo existían gracias a nuestro esfuerzo unilateral. Al dejar de proponer planes o enviar el primer mensaje, muchas relaciones se desvanecen silenciosamente, revelando una falta de reciprocidad que un estudio identifica como una de las experiencias más amargas de la madurez.

Por qué desaparecen las amistades cuando dejás de dar el primer paso La psicología denomina "desvanecimiento silencioso" a este proceso donde no hay una pelea ni un adiós definitivo, sino un simple cese de la inercia. En la juventud, la proximidad del trabajo o el estudio mantiene los vínculos a flote aunque el esfuerzo sea desigual. Sin embargo, al desaparecer estas estructuras externas por la jubilación o cambios en la rutina, la amistad sobrevive únicamente si ambas partes deciden cultivarla con intención deliberada. Este duelo, al no tener un final claro, suele ser difícil de procesar.

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Qué dice el estudio del MIT sobre la reciprocidad en las amistades Investigaciones lideradas por especialistas del MIT en la revista PLOS ONE exponen una realidad incómoda: solo el 53% de las amistades analizadas resultaron ser recíprocas. En el resto de los casos, una persona percibía el vínculo como cercano mientras que la otra lo trataba como algo opcional. Este desequilibrio genera un agotamiento emocional que la "teoría de la equidad" explica como la necesidad humana de que el intercambio de apoyo y afecto sea balanceado para que la relación sea satisfactoria.

Cuando una persona asume todo el trabajo invisible (como recordar cumpleaños, proponer cafés o preguntar por una semana difícil) la relación deja de ser un refugio para convertirse en una tarea. Al envejecer, este peso se vuelve más evidente porque el tiempo se percibe como un recurso limitado. Según la teoría de la selectividad socioemocional de Laura Carstensen, los adultos tienden a priorizar metas emocionalmente significativas. Esto reduce el círculo social, pero busca profundizar en la calidad de los contactos que realmente aportan bienestar.

image El impacto físico de la soledad y cómo proteger la salud mental La soledad, definida como la brecha entre las relaciones que tenemos y las que deseamos, tiene un impacto físico real. Robert Waldinger, director de un estudio histórico en Harvard, advierte que el aislamiento social puede ser tan dañino como el tabaquismo o el alcoholismo. No se trata de la cantidad de amigos, sino del esfuerzo compartido en mantenerlos. Reconocer qué conexiones son mutuas y cuáles dependen solo de nuestro impulso es esencial para proteger la salud mental en la madurez.