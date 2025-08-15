Cuánto cuesta una pizza muzzarella en El Cuartito, una de las mejores pizzerías de Buenos Aires

La clásica pizzería El Cuartito, uno de los íconos gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires, mantiene su fama por calidad y tradición. En pleno centro porteño, sus precios y propuestas atraen tanto a locales como a turistas. Degustar una pizza en este histórico lugar es una experiencia que combina sabor, historia y mística en cada porción.
Historia y tradición en una pizzería emblemática de Buenos Aires
Con más de 90 años de trayectoria, El Cuartito sigue siendo referencia de la gastronomía porteña. Fundada en 1934, comenzó como un pequeño despacho de bebidas y porciones que se entregaban envueltas en papel.
Su local en Talcahuano 937 conserva paredes repletas de afiches deportivos originales, banderines y fotos históricas. La atención corre por cuenta de mozos experimentados y un equipo que mantiene la receta original, logrando siempre el mismo sabor y textura.
Lista de precios actualizada en agosto 2025
La variedad de pizzas es amplia y sus valores para el mes de agosto son:
Horarios en El Cuartito
El local abre sus puertas en los siguientes días y horarios:
-
Domingo: 12:30 p. m. a 1:00 a. m.
-
Lunes: Cerrado
-
Martes a Jueves: 12:30 p. m. a 1:00 a. m.
-
Viernes y Sábado: 12:30 p. m. a 2:00 a. m.