Cuánto cuesta una pizza muzzarella en El Cuartito, una de las mejores pizzerías de Buenos Aires

Los precios actualizados de la pizza en un clásico porteño que sigue siendo referencia gastronómica.

La clásica pizzería El Cuartito, uno de los íconos gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires, mantiene su fama por calidad y tradición. En pleno centro porteño, sus precios y propuestas atraen tanto a locales como a turistas. Degustar una pizza en este histórico lugar es una experiencia que combina sabor, historia y mística en cada porción.

Historia y tradición en una pizzería emblemática de Buenos Aires Con más de 90 años de trayectoria, El Cuartito sigue siendo referencia de la gastronomía porteña. Fundada en 1934, comenzó como un pequeño despacho de bebidas y porciones que se entregaban envueltas en papel.

image Su local en Talcahuano 937 conserva paredes repletas de afiches deportivos originales, banderines y fotos históricas. La atención corre por cuenta de mozos experimentados y un equipo que mantiene la receta original, logrando siempre el mismo sabor y textura.

Lista de precios actualizada en agosto 2025 La variedad de pizzas es amplia y sus valores para el mes de agosto son:

Mozzarella: Grande $26.000 / Chica $17.500

Mozzarella y Jamón: Grande $31.500 / Chica $22.000

Mozzarella y Morrón: Grande $31.500 / Chica $22.000

Jamón, Morrón y Aceitunas: Grande $33.500 / Chica $23.500

Mixta o Anchoas: Grande $25.000 / Chica $17.500

Gallega: Grande $34.000 / Chica $24.000

Calabresa o Española: Grande $36.000 / Chica $26.000

Napolitana: Grande $32.000 / Chica $22.500

Napolitana con Jamón y Roquefort: Grande $33.500 / Chica $23.500

Roquefort: Grande $34.000 / Chica $26.500

Espinaca con Salsa Blanca: Grande $32.500 / Chica $23.500

Provolone: Grande $36.000 / Chica $26.500

Fugazza: Grande $30.000 / Chica $22.000

Fugazzeta: Grande $35.000 / Chica $24.000

Fugazzeta con Jamón: Grande $37.000 / Chica $26.000

El Cuartito: Grande $40.000 / Chica $28.000

Tutto Perdie…: Grande $40.000 / Chica $28.500

Tutti Quanti…: Grande $42.000 / Chica $29.500