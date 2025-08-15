15 de agosto de 2025 - 11:12

Cuánto cuesta una pizza muzzarella en El Cuartito, una de las mejores pizzerías de Buenos Aires

Los precios actualizados de la pizza en un clásico porteño que sigue siendo referencia gastronómica.

Por Andrés Aguilera

La clásica pizzería El Cuartito, uno de los íconos gastronómicos de la Ciudad de Buenos Aires, mantiene su fama por calidad y tradición. En pleno centro porteño, sus precios y propuestas atraen tanto a locales como a turistas. Degustar una pizza en este histórico lugar es una experiencia que combina sabor, historia y mística en cada porción.

Historia y tradición en una pizzería emblemática de Buenos Aires

Con más de 90 años de trayectoria, El Cuartito sigue siendo referencia de la gastronomía porteña. Fundada en 1934, comenzó como un pequeño despacho de bebidas y porciones que se entregaban envueltas en papel.

image

Su local en Talcahuano 937 conserva paredes repletas de afiches deportivos originales, banderines y fotos históricas. La atención corre por cuenta de mozos experimentados y un equipo que mantiene la receta original, logrando siempre el mismo sabor y textura.

Lista de precios actualizada en agosto 2025

La variedad de pizzas es amplia y sus valores para el mes de agosto son:

  • Mozzarella: Grande $26.000 / Chica $17.500

  • Mozzarella y Jamón: Grande $31.500 / Chica $22.000

  • Mozzarella y Morrón: Grande $31.500 / Chica $22.000

  • Jamón, Morrón y Aceitunas: Grande $33.500 / Chica $23.500

  • Mixta o Anchoas: Grande $25.000 / Chica $17.500

  • Gallega: Grande $34.000 / Chica $24.000

  • Calabresa o Española: Grande $36.000 / Chica $26.000

  • Napolitana: Grande $32.000 / Chica $22.500

  • Napolitana con Jamón y Roquefort: Grande $33.500 / Chica $23.500

  • Roquefort: Grande $34.000 / Chica $26.500

  • Espinaca con Salsa Blanca: Grande $32.500 / Chica $23.500

  • Provolone: Grande $36.000 / Chica $26.500

  • Fugazza: Grande $30.000 / Chica $22.000

  • Fugazzeta: Grande $35.000 / Chica $24.000

  • Fugazzeta con Jamón: Grande $37.000 / Chica $26.000

  • El Cuartito: Grande $40.000 / Chica $28.000

  • Tutto Perdie…: Grande $40.000 / Chica $28.500

  • Tutti Quanti…: Grande $42.000 / Chica $29.500

image

Horarios en El Cuartito

El local abre sus puertas en los siguientes días y horarios:

  • Domingo: 12:30 p. m. a 1:00 a. m.

  • Lunes: Cerrado

  • Martes a Jueves: 12:30 p. m. a 1:00 a. m.

  • Viernes y Sábado: 12:30 p. m. a 2:00 a. m.

