Tim Robinson vuelve a la comedia con una sátira sobre la vida laboral y la paranoia moderna en HBO Max

La serie tiene ocho capítulos de media hora que se estrenan semanalmente. Se caracteriza por un humor surrealista y absurdo.

El reconocido comediante y actor Tim Robinson, regresa con una nueva propuesta de humor a HBO Max que promete capturar el absurdo de la vida profesional y la paranoia cotidiana. Su estilo surrealista se combina con situaciones laborales exageradas para crear un relato lleno de humor ácido y giros inesperados.

Se llama “The Chair Company” (La fábrica de sillas), tiene ocho episodios de 30 minutos cada uno y ya está disponible en la plataforma de streaming. La serie protagonizada por Robinson cuenta con la participación de Andrew DeYoung como productor ejecutivo y director de varios episodios. El duo garantiza una comedia con su sello característico: absurda, impredecible y cargada de momentos inesperados que reflejan las tensiones del trabajo y la vida cotidiana.

Sinopsis de “The Chair Company” William Ronald Trosper es un empleado que comienza a investigar “una vasta y elaborada conspiración” luego de un vergonzoso incidente en su lugar de trabajo, según la sinopsis oficial.

Embed - The Chair Company | Official Trailer | HBO Max La historia mezcla sátira laboral con humor surrealista, mostrando cómo un pequeño error o malentendido puede desencadenar situaciones inesperadas, y capturando los miedos y paranoias de la vida moderna. Entre el reparto también se destacan Lake Bell, Sophia Lillis, Will Price, Joseph Tudisco y Lou Diamond Phillips.

¿Quién es Tim Robinson? Tim es un comediante, actor y escritor estadounidense conocido por su estilo de humor absurdo y surrealista. Se hizo famoso con el programa “Detroiters” y, especialmente, con la serie de sketches “Creo que deberías irte”, que se convirtió en un fenómeno viral por su humor incómodo y situaciones inesperadas.