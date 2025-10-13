Tim Robinson vuelve a la comedia con una sátira sobre la vida laboral y la paranoia moderna en HBO Max

El reconocido comediante y actor Tim Robinson, regresa con una nueva propuesta de humor a HBO Max que promete capturar el absurdo de la vida profesional y la paranoia cotidiana. Su estilo surrealista se combina con situaciones laborales exageradas para crear un relato lleno de humor ácido y giros inesperados.
Se llama “The Chair Company” (La fábrica de sillas), tiene ocho episodios de 30 minutos cada uno y ya está disponible en la plataforma de streaming. La serie protagonizada por Robinson cuenta con la participación de Andrew DeYoung como productor ejecutivo y director de varios episodios. El duo garantiza una comedia con su sello característico: absurda, impredecible y cargada de momentos inesperados que reflejan las tensiones del trabajo y la vida cotidiana.
Sinopsis de “The Chair Company”
William Ronald Trosper es un empleado que comienza a investigar “una vasta y elaborada conspiración” luego de un vergonzoso incidente en su lugar de trabajo, según la sinopsis oficial.
Embed - The Chair Company | Official Trailer | HBO Max
La historia mezcla sátira laboral con humor surrealista, mostrando cómo un pequeño error o malentendido puede desencadenar situaciones inesperadas, y capturando los miedos y paranoias de la vida moderna. Entre el reparto también se destacan Lake Bell, Sophia Lillis, Will Price, Joseph Tudisco y Lou Diamond Phillips.
¿Quién es Tim Robinson?
Tim es un comediante, actor y escritor estadounidense conocido por su estilo de humor absurdo y surrealista. Se hizo famoso con el programa “Detroiters” y, especialmente, con la serie de sketches “Creo que deberías irte”, que se convirtió en un fenómeno viral por su humor incómodo y situaciones inesperadas.
Tim Robinson actua y dirige la serie de HBO Max.
gentileza
Además de actuar, Robinson es cocreador y productor de sus proyectos, destacándose por combinar sátira, comedia física y narrativa impredecible, lo que lo ha convertido en una de las voces más originales de la comedia contemporánea.
Cómo ver la nueva serie
El primer episodio se estrenó este lunes 13 de octubre, con un nuevo capítulo disponible cada lunes hasta completar un total de ocho el 1 de diciembre.