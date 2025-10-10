"Lluvia y arcoíris": Gótico Teatro vuelve con una historia de amor que atraviesa años y celebra la diversidad

Después de tres años de ausencia, Gótico Teatro regresa a la cartelera mendocina con un estreno profundo, conmovedor y divertido: Lluvia y arcoíris. La obra, escrita por Gabriel Patolsky y ambientada en los años 90, pone en escena un amor inesperado, secretos familiares y la celebración de la diversidad , todo bajo la estética íntima y glamorosa que caracteriza a la compañía.

El estreno será el sábado 11 de octubre, a las 21.30, en el Teatro El Círculo, y las localidades ya se pueden adquirir a través de Andes Tickets. “Se trata de una tragicomedia luminosa y profunda, con un humor filoso apoyado en actuaciones cercanas y con momentos de alta densidad emocional”, explica Ernesto Latino Saá, uno de los protagonistas y parte fundamental de la producción.

La obra gira en torno a Margó, una transformista consagrada que se prepara para salir al escenario del Bar El París. A su lado, Norman, su asistente y confidente, intenta mantener la rutina, mientras Tim, un joven que explora su identidad y deseo, irrumpe en la escena. “Ya a sus 50 años, Margó encuentra el amor en un fan, un jovencito que entra a su camarín, y se enamoran profundamente. Es una historia de amor que transcurre en medio de plumas, tacos, luces y silencios que pesan”, cuenta Latino. La narrativa combina comedia y drama para mostrar la cruda realidad que enfrentaba la comunidad LGBTQ+ en los años 90, marcada por discriminación y secretos.

La dirección y puesta en escena están a cargo de Cristian Fionna Cassano, con Belén Loüet en preparación vocal, Pancho Giordano en diseño lumínico y fotografía, Latino en vestuario y Rodolfo Zalazar en escenografía. El elenco principal lo completan Lucas Segresti y Darío Di Laudo. “Todo el proceso de ensayos duró casi seis meses. Somos tres actores en escena que logramos una conexión increíble, y eso se traslada al espectador”, agrega Latino.

Latino profundiza sobre la época en la que se desarrolla la historia: “La realidad para las personas gay en los 90 era muy cruda. Hoy la sociedad cambió, pero todavía hay prejuicios que se sienten, incluso de manera sutil. Por eso la obra no es solo un espectáculo, sino también un espejo de lo que seguimos viviendo”. Sobre la relación entre los personajes, explica: “Darío Di Laudo hace de Tim, y su personaje se enamora porque ve a alguien que se anima a mostrarse tal como es. Eso genera una historia de amor profunda. No es solo diversión; hay verdad y vulnerabilidad en cada escena”.

Cada línea del texto está atravesada por referencias cinematográficas que van desde clásicos como Casablanca y Un tranvía llamado deseo, hasta comedias románticas más contemporáneas como Mujer bonita y La boda de mi mejor amigo. “El texto está completamente escrito en frases de películas icónicas. No están puestas al azar, sino de manera exacta, para que funcione tanto para cinéfilos como para quienes no conocen las películas”, aclara Latino. La obra se convierte así en un homenaje a la cultura del séptimo arte y un puente que conecta distintas generaciones de espectadores.

Lluvia y Arcoiris - Teatro Gótico El Círculo

El texto de Patolsky, junto con la dirección de Cassano, logra que el público se sumerja en un mundo cargado de emociones y referencias culturales, sin perder de vista la comedia. “Es fabuloso cómo el autor logra que las frases de películas se integren naturalmente en la trama. Cada cita tiene sentido y potencia la historia”, afirma Latino. La obra, estrenada originalmente en Buenos Aires en 2016, tuvo un éxito notable en la calle Corrientes, consolidándose como un relato de amor y resistencia.

Más allá de la historia de amor, Lluvia y arcoíris muestra que el amor no tiene género y que los secretos y dificultades familiares son universales. “Vas a ver historias de amor, de amistad, situaciones familiares… cualquier público se va a sentir identificado con lo que sucede en la obra”, comenta el actor, que además de su carrera teatral es abogado y actualmente ocupa un cargo judicial en Mendoza.

Latino confiesa que la obra tiene un fuerte componente personal: “Mucho de lo que pasa en esta obra tiene impronta de lo que yo viví, por eso me atraviesa por todos lados”. También recuerda cómo la discriminación sigue presente: “En Instagram, alguien comentó ‘Estoy cansada de los afeminados’. Eso demuestra que todavía hay prejuicios. La obra permite ver que ser gay no es un estereotipo. Vas a ver tres varones, con distintas formas de ser y de expresarse, y cada uno tiene su propia autenticidad”, destaca.

Gótico Teatro, fundada en 1997 por Cassano y Zalazar, ha construido a lo largo de 25 años una sólida trayectoria en Mendoza. Con un origen vinculado a grandes producciones operísticas como Tosca, Madame Butterfly y Carmen, la compañía dio un paso decisivo en 2002 al realizar de manera integral "Suor Angelica", convirtiéndose en el primer grupo independiente de Mendoza dedicado a la ópera. Desde entonces, han combinado teatro clásico y contemporáneo, ópera y propuestas musicales innovadoras. Entre sus producciones se destacan Las de Barranco, I Pagliacci, Gianni Schicchi, Cosas de minna y de tango también, Venecia y El empresario teatral, esta última agotando funciones en el Teatro Independencia.

En Lluvia y arcoíris, la música, el vestuario y la iluminación refuerzan la atmósfera de la obra. El vestuario, diseñado por Latino, refleja la estética transformista y la época en la que se desarrolla la historia. La escenografía de Zalazar y la iluminación de Giordano crean un espacio íntimo que permite al público sumergirse en el mundo de Margó, Norman y Tim.

Lluvia y Arcoiris - Teatro Gótico El Círculo

El estreno del 11 de octubre será seguido de funciones los días 18 y 25 en el mismo teatro, garantizando varias oportunidades para disfrutar de esta propuesta que, según Latino, “invita a mirar la vida con coraje, celebrar la diversidad y encontrar belleza incluso en los días más grises. Es un homenaje al amor y a la memoria, y una historia que deja una sensación de esperanza”, asegura.

En palabras de Latino, “es bellísima y estamos muy ansiosos por estrenar. Hemos puesto todo nuestro corazón en cada ensayo, en cada línea, en cada gesto. Queremos que el público se emocione, se divierta y se lleve algo para reflexionar sobre el amor, la identidad y la vida misma”, concluye.