La exitosa comedia "Modelo Vivo Muerto" llega a la provincia: dónde y cuándo verla

Este jueves, a las 21.30, el Teatro Mendoza recibirá a la reconocida Compañía Bla Bla con su aclamada “Modelo Vivo Muerto ”, una comedia en tres actos que combina humor, absurdo y una intriga policial en el mundo del arte.

La compañía Bla Bla, con 15 años de trayectoria en los principales escenarios del país, presenta en Mendoza su más reciente producción: “Modelo Vivo Muerto”, obra que marcó un giro en su estilo al abandonar el formato de varieté para adentrarse en una narrativa teatral clásica.

La cita es a las 21.30, en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad). Las entradas están disponibles en la plataforma Entradaweb.com.ar.

Bajo la dirección de Francisca Ure, la pieza relata la historia de un examen final en una prestigiosa academia de arte donde un modelo vivo es encontrado sin vida, desatando una delirante investigación llena de giros y situaciones inesperadas.

Desde su estreno en 2023, la obra ha brindado más de 180 funciones en distintas ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Santa Fe y Paraná, cosechando el reconocimiento del público y la crítica.

Entre sus numerosos galardones destacan los Premios Martín Fierro Teatro 2025 a Mejor Obra de Teatro Off y Mejor Música Original (Sebastián Furman), además del Premio María Guerrero 2023 y distinciones del Teatro del Mundo en rubros como música, vestuario y escenografía.

El elenco está integrado por Manu Fanego, Sebastián Furman, Pablo Fusco, Julián Lucero, Tincho Lups y Carola Oyarbide, con música de Sebastián Furman, escenografía de Sol Soto, vestuario de Sandra Szwarcberg y diseño de luces de Gustavo Lista y Adrián Ruiz.

La propuesta combina una puesta visualmente impactante con un humor inteligente que caracteriza al grupo desde sus inicios.

Formada en 2010, la compañía Bla Bla ha recorrido un amplio camino dentro del teatro nacional, participando en festivales y ciclos como Teatro x la Identidad. Ha obtenido reconocimientos por espectáculos como “Puro Bla Bla”, “Work in Problem” y “Fiebre de Neón”.

Su sello distintivo se basa en la fusión de comedia física, música y absurdo, logrando un estilo propio que ha trascendido escenarios y formatos, incluso incursionando en radio y streaming.