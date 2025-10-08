8 de octubre de 2025 - 19:46

La exitosa comedia "Modelo Vivo Muerto" llega a la provincia: dónde y cuándo verla

Desde el estreno en 2023, esta obra de la Compañía Bla Bla ha recorrido el país entre aplausos. Este jueves a las 21.30 en el teatro Mendoza.

modelovivo
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Este jueves, a las 21.30, el Teatro Mendoza recibirá a la reconocida Compañía Bla Bla con su aclamada “Modelo Vivo Muerto ”, una comedia en tres actos que combina humor, absurdo y una intriga policial en el mundo del arte.

Leé además

El artista celebrará 40 años de teatro y comedia el sábado en el Teatro Quintanilla con un espectáculo de humor, que incluye invitados especiales y otras sorpresas. 

Daniel Aye celebra cuatro décadas de humor con un show en el Teatro Quintanilla: "Me siento un privilegiado"

Por Sara Lombino
en el teatro cajamarca: como es harta, el unipersonal de salome boustani que estrena este sabado

En el teatro Cajamarca: cómo es "Harta", el unipersonal de Salomé Boustani que estrena este sábado

Por Redacción Espectáculos

La compañía Bla Bla, con 15 años de trayectoria en los principales escenarios del país, presenta en Mendoza su más reciente producción: “Modelo Vivo Muerto”, obra que marcó un giro en su estilo al abandonar el formato de varieté para adentrarse en una narrativa teatral clásica.

La cita es a las 21.30, en el Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad). Las entradas están disponibles en la plataforma Entradaweb.com.ar.

Bajo la dirección de Francisca Ure, la pieza relata la historia de un examen final en una prestigiosa academia de arte donde un modelo vivo es encontrado sin vida, desatando una delirante investigación llena de giros y situaciones inesperadas.

Desde su estreno en 2023, la obra ha brindado más de 180 funciones en distintas ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, Santa Fe y Paraná, cosechando el reconocimiento del público y la crítica.

image

Entre sus numerosos galardones destacan los Premios Martín Fierro Teatro 2025 a Mejor Obra de Teatro Off y Mejor Música Original (Sebastián Furman), además del Premio María Guerrero 2023 y distinciones del Teatro del Mundo en rubros como música, vestuario y escenografía.

El elenco está integrado por Manu Fanego, Sebastián Furman, Pablo Fusco, Julián Lucero, Tincho Lups y Carola Oyarbide, con música de Sebastián Furman, escenografía de Sol Soto, vestuario de Sandra Szwarcberg y diseño de luces de Gustavo Lista y Adrián Ruiz.

La propuesta combina una puesta visualmente impactante con un humor inteligente que caracteriza al grupo desde sus inicios.

Formada en 2010, la compañía Bla Bla ha recorrido un amplio camino dentro del teatro nacional, participando en festivales y ciclos como Teatro x la Identidad. Ha obtenido reconocimientos por espectáculos como “Puro Bla Bla”, “Work in Problem” y “Fiebre de Neón”.

Su sello distintivo se basa en la fusión de comedia física, música y absurdo, logrando un estilo propio que ha trascendido escenarios y formatos, incluso incursionando en radio y streaming.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El cantautor se presenta esta noche en el Teatro Plaza.

Manuel Wirzt vuelve al Teatro Plaza: un reencuentro con canciones vivas y emociones compartidas

Por Carina Bruzzone
fede cyrulnik vuelve al teatro plaza: mi papa vivia en mendoza e ibamos todos los anos

Fede Cyrulnik vuelve al Teatro Plaza: "Mi papá vivía en Mendoza e íbamos todos los años"

Por Carina Bruzzone
La comedia romántica que todos aman de Netflix.

Ligera para ver: la comedia romántica con Miranda Cosgrove que lidera el ranking de Netflix

Por Redacción Espectáculos
living colour confirma show en mendoza para 2026: donde actuara esta banda iconica del rock de los 80

Living Colour confirma show en Mendoza para 2026: dónde actuará esta banda icónica del rock de los 80

Por Redacción Espectáculos