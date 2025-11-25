25 de noviembre de 2025 - 09:58

Así es la estancia de Benjamín Vicuña en Chile: helipuerto, animales exóticos y un memorial para Blanquita

El actor mostró imágenes en sus redes sociales de su estadía durante el fin de semana largo junto a los pequeños que comparte con La China Suárez.

Benjamín Vicuña y su estadía en Chile junto a sus hijos.

Benjamín Vicuña y su estadía en Chile junto a sus hijos.

En sus redes sociales, Vicuña mostró algunos fragmentos de esta escapada en medio de la semana mediática de su expareja y madre de sus hijos. Sin revelar la ubicación exacta, compartió postales que dejan ver que se trata de una estancia de alto nivel: animales exóticos, caballos, extensos jardines y hasta un helipuerto propio.

La estancia de Benjamín Vicuña en Chile.
La estancia de Benjamín Vicuña en Chile.

La estancia de Benjamín Vicuña en Chile.

En un video que publicó mostró a Magnolia y Amancio, sus hijos junto a "La China", mientras cruzaban una especie de puente de madera sobre un pequeño estanque. La escena se completó con árboles distribuidos con precisión, arbustos que enmarcan los senderos y un parque que parece salido de una postal.

Benjamín Vicuña y la llegada en helicóptero a su estancia de ensueño en Chile

Además, se ve cómo el grupo, que se completó con la pareja del actor Anita Espasandín, llegaba en helicóptero.

Desde el aire, las vistas son imponentes, la ciudad rodeada de montañas y terreno arbolados. En la estancia hay una casa de dos plantas de ladrillo visto con techos blancos y un establo para caballos que lleva de nombre “Blanquita”, en honor a su hija fallecida que compartía con Pampita Ardohain.

Entre las escenas más comentadas, se destacó la aparición de un pavo real caminando por el jardín y se ve a los pequeños mientras juegan con un grupo de conejos, claros residentes de la casa Vicuña, además de unas gallinas.

La estancia de Benjamín Vicuña en Chile.
La estancia de Benjamín Vicuña en Chile.

La estancia de Benjamín Vicuña en Chile.

También hubo espacio para la conexión con los caballos de la estancia. El actor compartió un clip junto a seis de los animales al atardecer, con un cielo anaranjado de fondo que terminó de reforzar la idea central del viaje, naturaleza, calma y desconexión total.

