Así es la estancia de Benjamín Vicuña en Chile: helipuerto, animales exóticos y un memorial para Blanquita

El actor mostró imágenes en sus redes sociales de su estadía durante el fin de semana largo junto a los pequeños que comparte con La China Suárez.

Benjamín Vicuña y su estadía en Chile junto a sus hijos.

Luego de que La China Suárez expusiera presuntos destratos y cómo estuvieron a punto de casarse cuando estaban en pareja, el actor chileno Benjamín Vicuña se refugió el fin de semana largo en su país junto a sus hijos y su novia. El actor mostró en redes sociales su lujosa casa a la que se llega en helicóptero y tiene animales exóticos.

En sus redes sociales, Vicuña mostró algunos fragmentos de esta escapada en medio de la semana mediática de su expareja y madre de sus hijos. Sin revelar la ubicación exacta, compartió postales que dejan ver que se trata de una estancia de alto nivel: animales exóticos, caballos, extensos jardines y hasta un helipuerto propio.

La estancia de Benjamín Vicuña en Chile. La estancia de Benjamín Vicuña en Chile. gentileza En un video que publicó mostró a Magnolia y Amancio, sus hijos junto a "La China", mientras cruzaban una especie de puente de madera sobre un pequeño estanque. La escena se completó con árboles distribuidos con precisión, arbustos que enmarcan los senderos y un parque que parece salido de una postal.

Benjamín Vicuña y la llegada en helicóptero a su estancia de ensueño en Chile Además, se ve cómo el grupo, que se completó con la pareja del actor Anita Espasandín, llegaba en helicóptero.

Desde el aire, las vistas son imponentes, la ciudad rodeada de montañas y terreno arbolados. En la estancia hay una casa de dos plantas de ladrillo visto con techos blancos y un establo para caballos que lleva de nombre “Blanquita”, en honor a su hija fallecida que compartía con Pampita Ardohain.