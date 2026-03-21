21 de marzo de 2026 - 12:46

Aseguran que Andrea del Boca salió de Gran Hermano para ir a una fiesta en un country

La actriz dejó momentáneamente el reality por cuestiones de salud, pero el aislamiento ya habría sido roto.

Aseguran&nbsp; que Andrea de Boca estuvo en una fiesta secreta y rompió el aislamiento de Gran Hermano.

Aseguran  que Andrea de Boca estuvo en una fiesta secreta y rompió el aislamiento de Gran Hermano.

Foto:

web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Sofía Gonet emprendió un viaje que le ayude a superar la separación.

Sofi Gonet sorprendió a todo Masterchef Celebrity con una confesión íntima: "Me enamoré..."

Por Redacción Espectáculos
La hija de Andrea del Boca habló de la participación de su madre en el reality de Telefe.

La hija de Andrea del Boca rompió el silencio y dio detalles sobre la salud de su madre: "Inventos"

Por Redacción Espectáculos

Hoy hubo una reunión 11:25 de la mañana, en un country de Zona Norte, muy cerca de la casa de Gran Hermano ¿Quién vive en ese country? Juan Pablo Fioribello”, introdujo el panelista, agregándole misterio a la noticia.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por America TV (@americatv)

Luego, siguió dando detalles de cómo la descubrieron a la artista: “En ese country vive gente de mucho poder, me dijeron. A las 11:25 de la mañana ingresa un vehículo, un Audi A5 negro con un chofer y una persona con una peluca y una gorra. Ingresa, marca la tarjeta el chofer y van al lote de la casa de Juan Pablo Fioribello. Ahí Andrea tuvo su primer encuentro con su abogado”.

Andrea del Boca habría renegociado su contrato en “Gran Hermano 2026”

Andrea del Boca salió en ambulancia de la casa de Gran Hermano y fue derivada a una clínica para recibir atención médica. Sin embargo, en medio de las alarmas, trascendió que la actriz habría renegociado su contrato con el canal.

Se acaba de renegociar el contrato de Andrea Del Boca con Telefe. Todo ocurrió en el Sanatorio Las Lomas. Quien renegoció el contrato fue el doctor Juan Pablo Fioribello con las autoridades de Telefe. Renegociaron plata y cláusulas a su favor”, dijo Guido Zaffora.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por America TV (@americatv)

“Andrea es una persona que respeta a rajatabla los contratos, acá no hay ningún tipo de beneficio extra. Ella es una participante más que tiene que cumplir un contrato en el juego como el resto, o sea que no tiene un beneficio puntual específico sobre el resto de los participantes”, señaló.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Andrea del Boca habría usado otro nombre mientras estuvo fuera de la casa de Gran Hermano.

Andrea del Boca uso otro nombre apenas salió de Gran Hermano: ¿realmente la internaron o les mintió a todos?

Graciela Alfano manifestó su deseo de que haya una producción sobre su vida.

Graciela Alfano negocia su ingreso a Gran Hermano y promete sacudir la competencia: "Me divierte"

Telefe analiza que si Andrea del Boca no puede regresar, la reemplace una estrella argentina.

Sin saber si podrá regresar, Telefe ya tiene a la estrella para reemplazar a Andrea del Boca en Gran Hermano

Yanina Latorre detalló como fue la relación anterior de Martín Migueles.

Yanina Latorre reveló una teoría que pone en duda la salida de Andrea del Boca en Gran Hermano