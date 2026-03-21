Aseguran que Andrea del Boca salió de Gran Hermano para ir a una fiesta en un country

La actriz dejó momentáneamente el reality por cuestiones de salud, pero el aislamiento ya habría sido roto.

Aseguran que Andrea de Boca estuvo en una fiesta secreta y rompió el aislamiento de Gran Hermano.

Andrea del Boca dejó momentáneamente la casa de Gran Hermano 2026 este jueves por problemas de salud y fue trasladada a una clínica cercana. Sin embargo, Guido Záffora aseguró al aire de El Diario de Mariana (América), que a la actriz se la vio entrando disfrazada al country donde vive su abogado.

“Hoy hubo una reunión 11:25 de la mañana, en un country de Zona Norte, muy cerca de la casa de Gran Hermano ¿Quién vive en ese country? Juan Pablo Fioribello”, introdujo el panelista, agregándole misterio a la noticia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por America TV (@americatv) Luego, siguió dando detalles de cómo la descubrieron a la artista: “En ese country vive gente de mucho poder, me dijeron. A las 11:25 de la mañana ingresa un vehículo, un Audi A5 negro con un chofer y una persona con una peluca y una gorra. Ingresa, marca la tarjeta el chofer y van al lote de la casa de Juan Pablo Fioribello. Ahí Andrea tuvo su primer encuentro con su abogado”.

“Andrea ya está de alta. Ya no está en la clínica Las Lomas. Lo de la salud es cierto, le hicieron los estudios, pero es verdad que hubo una renegociación de contrato. La reunión con Fioribello duró una hora”, cerró.

Andrea del Boca habría renegociado su contrato en “Gran Hermano 2026” Andrea del Boca salió en ambulancia de la casa de Gran Hermano y fue derivada a una clínica para recibir atención médica. Sin embargo, en medio de las alarmas, trascendió que la actriz habría renegociado su contrato con el canal.