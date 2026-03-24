Boca perderá a Agustín Marchesín por varias semanas: apuntan a que llegue ante River

El arquero tuvo que ser reemplazado en el último duelo ante Instituto, y estará fuera de las canchas durante algunas semanas.

La alegría de Boca por la victoria ante Instituto no fue completa, debido a lo que ocurrió con Agustín Marchesín. El arquero pidio el cambio en el complemento tras el choque con un contrincante, y tendrá que estar fuera de los campos de juego durante varias semanas.

Si bien en un principio se especulaba con una simple molestia, o a lo sumo un desgarro leve que lo saque de la actividad durante pocos días, en las últimas horas los estudios dieron cuenta de una situación más seria que ya genera dolores de cabeza para el entrenador Claudio Úbeda.

Cuanto tiempo estará afuera Marchesín en Boca: Marchesin.jfif Marchesín será baja por 3 semanas en Boca Los chequeos médicos arrojaron que el portero sufrió un desgarro grado 3 en el aductor derecho. Se trata de una lesión que lo marginará durante 3 o 4 semanas, aproximadamente. Hay cierto optimismo en una recuperación rápida teniendo en cuenta el buen estado físico de Marchesín, no obstante el calendario apremia.

Es que, de cumplirse los plazos estipulados, el exLanús no podrá estar presente en los siguientes dos encuentros del Xeneize. El primero de ellos ante Talleres por la Liga Profesional, y el siguiente ante la Universidad Católica en el debut por la Copa Libertadores de América. La ausencia podría extenderse al encuentro frente a Independiente de Avellaneda, el fin de semana del 12 de abril.

La esperanza es que pueda retornar en el certamen internacional ante Barcelona de Ecuador el martes 14 de abril, en la semana previa a la disputa del Superclásico ante River Plate, en el Monumental.