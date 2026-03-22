El video de Cavani que ilusiona a Boca: el mensaje del Matador en plena recuperación por su lesión

Boca Juniors gestionó ante la AFA el uso de fármacos específicos para tratar la hernia de disco del uruguayo y evitar posibles sanciones por dopaje en el futuro.

Edinson Cavani rompió el silencio con un mensaje optimista en sus redes sociales mientras atraviesa una compleja recuperación por una lumbalgia crónica. El delantero uruguayo de 39 años, que sumó pocos minutos con Boca Juniors desde fines de 2025, busca llegar en condiciones para el inicio de la Copa Libertadores en abril.

El atacante utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video entrenando con la frase: “Paso a paso. Cada día me convenzo más. Nunca mucho cuesta poco…”. Esta reaparición pública llega en un momento de incertidumbre sobre su estado físico, tras haber jugado apenas cinco partidos oficiales desde octubre del año pasado.

Embed "Cada día me convenzo más. Nunca mucho cuesta poco"



Edinson Cavani en su cuenta de Instagram. pic.twitter.com/BK8q2MXQ0N — Nico Ambrogi (@Nicoambrogi) March 22, 2026 El complejo cuadro clínico y el pedido a la AFA Marcelo Delgado, director deportivo del club, explicó que el "Matador" sufre de una hernia de disco que presiona un nervio, lo que obligó a realizar dos bloqueos anestésicos locales para calmar el dolor. Debido a la intensidad del tratamiento, Boca debió presentar una solicitud formal ante la AFA para autorizar el uso de ciertos fármacos que podrían figurar entre las sustancias prohibidas en los controles antidopaje.

Desde fines de 2025, la presencia de Cavani en el equipo fue sumamente limitada por estas molestias. En cuatro de sus últimos cinco partidos ni siquiera alcanzó la media hora en cancha. En lo que va de 2026, su participación más extensa fue de 79 minutos en el clásico contra Racing disputado el 21 de febrero.

image El cuerpo médico del club descartó su presencia para el encuentro de este domingo ante Instituto en la Bombonera. Sin embargo, el plan establecido apunta a que el uruguayo vuelva a integrar la lista de convocados en la fecha siguiente, cuando Boca visite a Talleres en Córdoba tras el paréntesis por la Fecha FIFA.