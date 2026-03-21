Cayó en La Boca un joven con dos asesinatos cuando era menor y múltiples pedidos de captura

Un joven de 20 años con un extenso prontuario fue detenido en el barrio porteño de La Boca , donde se mantenía oculto para evitar ser capturado por la Justicia. Sobre él pesaban múltiples pedidos de captura por delitos graves, como asesinatos , cometidos incluso cuando era menor de edad.

El operativo se concretó luego de una investigación que permitió ubicarlo en una vivienda de la zona, donde contaba con la ayuda de vecinos para evadir a las autoridades . Finalmente, fue interceptado al salir a la vía pública.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento fue llevado a cabo por personal de la División Investigaciones Comunales 4, que logró localizar al sospechoso en la calle Martín Rodríguez al 800.

Según la investigación, el imputado era buscado por una causa de homicidio ocurrida el 23 de enero de 2025 en la calle Necochea al 1200, donde había concretado una cita con dos hombres y, tras una discusión, efectuó varios disparos con un arma de fuego, lo que provocó la muerte de uno de ellos y heridas en el otro, acto seguido, el señalado se dio a la fuga.

Con la información recabada en tareas de campo, los investigadores montaron una vigilancia encubierta en las inmediaciones del domicilio donde se escondía el acusado y lograron detenerlo cuando salió a la vía pública.

El aprehendido quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, que ordenó su alojamiento en una alcaidía de la Policía de la Ciudad, ya que pesaba sobre él la orden de captura por emitida el 13 de septiembre de 2024 por el Juzgado de Menores N°1, a cargo del juez Von Leers.

La otra solicitud data del 30 de marzo de 2023, dispuesta por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°3, con intervención de la jueza Maiorano, en una causa por abuso de arma de fuego.

También era buscado desde el 23 de noviembre de 2022 por robo agravado por su comisión con arma de fuego en poblado y en banda, pedido que fue emitido por el Juzgado de Menores N°3, a cargo de la jueza Morana Sanchis.