Violencia en la Copa Libertadores: barras de Colo Colo asaltaron con armas a hinchas de Boca en Chile

Carabineros detuvo a dos menores tras el asalto en el hotel Pullman, donde robaron pertenencias y banderas que luego exhibieron como trofeos en redes sociales.

Un violento episodio empañó la llegada de Boca Juniors a Santiago para su debut en la Copa Libertadores 2026. Un grupo de siete delincuentes identificados con prendas de Colo Colo asaltó con armas de fuego a hinchas xeneizes en las afueras de su hotel de concentración en el exclusivo barrio de Vitacura.

Lo cierto es que el tradicional banderazo para recibir al plantel de Boca terminó en una emboscada violenta en la intersección de Kennedy y Vitacura. Cientos de fanáticos se habían autoconvocado frente al Hotel Pullman desde las 15:00 horas, pero la celebración fue interrumpida por siete sujetos que utilizaron armas de fuego para intimidar a los presentes. Entre los seguidores xeneizes también se encontraban ciudadanos chilenos que expresaban su apoyo al club argentino, lo que generó diversas críticas en las redes sociales locales.

image Robo de herramientas de trabajo y "trofeos de guerra" El incidente más grave afectó a un ciudadano argentino que vive en Chile y que se había acercado al hotel para saludar a los jugadores. Tras un forcejeo por su mochila, el hombre decidió ceder sus pertenencias al notar que uno de los atacantes estaba armado con una pistola. Los delincuentes se llevaron una computadora portátil y diversas herramientas de trabajo que el damnificado portaba en ese momento.

Además del robo de pertenencias personales, en las redes sociales comenzaron a circular imágenes de integrantes de la barra local exhibiendo banderas y lienzos de Boca Juniors como si fueran "trofeos de guerra". Este comportamiento ha encendido las alarmas de las autoridades chilenas, que ya catalogan el hecho como un ataque coordinado y no como un simple incidente de inseguridad común. La exhibición de estos elementos robados en plataformas digitales aumentó la tensión entre ambas parcialidades en las horas previas al encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/2041370458289738184?s=20&partner=&hide_thread=false Alerta MÁXIMA: Barras de Colo Colo les ROBARON banderas, celulares y les PEGARON a hinchas comunes de Boca en Santiago. La ‘12’ aún no llegó a Chile y se temen represalias pic.twitter.com/dalLhs7Po5 — PaseClave (@paseclave__) April 7, 2026 Carabineros de Chile, que ya se encontraba desplegado en el perímetro del hotel para custodiar a los jugadores de Boca, auxilió rápidamente a la víctima. Tras un operativo cerrojo en las inmediaciones del sector oriente de Santiago, la policía logró la detención de dos sospechosos, ambos menores de edad, quienes fueron trasladados para un control de identidad. La víctima tuvo que concurrir minutos después a una comisaría de la comuna para realizar la denuncia correspondiente por el asalto armado.