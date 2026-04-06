Tras Semana Santa, ¿cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina?

Después del fin de semana extralargo de Semana Santa, que incluyó dos feriados (2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; y 3 de abril por el Viernes Santo), habrá que esperar poco menos de un mes para que se produzca otro "descanso" en Argentina.

Una celebración que mira su historia y su tiempo

Viajaron 2,85 millones de turistas en Semana Santa, pero el consumo fue más bajo: los motivos

El 1° de mayo , fecha que celebra el Día del Trabajador , caerá viernes en este 2026. Como es un feriado de carácter inamovible, habrá un finde largo de tres días .

Se trata de un feriado con fuerte impacto en la economía y la vida social, ya que además de bancos, administración pública y educación, cierran los comercios, centros comerciales y supermercados, dejando casi "vacías" las calles.

En caso de trabajar el 1° de mayo se deberá cobrar el doble , si se cumplen las obligaciones de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744) en relación de dependencia.

Para calcular la remuneración por un día feriado:

Se divide el salario básico mensual por 25 (no por 30).

Ese valor diario se multiplica por dos y se suma al salario bruto del mes.

Qué sucedió en mayo de 1886 en Chicago

Las protestas en Chicago en mayo de 1886 marcaron un hito importante en la historia del movimiento obrero. Los trabajadores, organizados en movimientos vinculados al anarcosindicalismo, exigían principalmente una jornada laboral de ocho horas.

Sin embargo, las manifestaciones del 4 de mayo de 1886 en la Plaza Haymarket se tornaron violentas cuando estalló una bomba, resultando en la muerte de agentes de policía y manifestantes.

Día del Trabajador: las protestas en Chicago en mayo de 1886 marcaron un hito importante en la historia del movimiento obrero Día del Trabajador: las protestas en Chicago en mayo de 1886 marcaron un hito importante en la historia del movimiento obrero Archivo

Esta explosión llevó a una represión brutal por parte de las autoridades, con la detención y ejecución de líderes sindicales, conocidos como los Mártires de Chicago. A pesar de la tragedia, la fecha del 1° de mayo se estableció como una conmemoración del movimiento obrero.

Con el tiempo, el Día del Trabajo se consolidó como una fecha de reconocimiento internacional para los trabajadores. En Francia, la efeméride surgió en 1919, tras la ratificación por ley de la jornada laboral de ocho horas, y al año siguiente, en 1920, la antigua Unión Soviética también adoptó la fecha.

Los líderes socialistas veían en esta festividad una oportunidad para unir a los trabajadores contra el capitalismo. En la URSS y los países del Bloque del Este, el Día del Trabajo se celebraba con grandes desfiles que destacaban el poderío militar soviético.

Sin embargo, con la caída del comunismo en Europa del Este a fines del siglo XX, las celebraciones a gran escala del Día del Trabajo perdieron relevancia en la región.

Conmemoración del día del trabajador en Argentina Conmemoración del día del trabajador en Argentina

Feriados inamovibles del 2026

Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (Día de la Bandera)

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables del 2026

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (en realidad, la fecha se conmemora el 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (se considera un feriado trasladable, pero no se modificará la fecha este año)

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable, que este año permanecerá sin modificaciones al caer también un lunes)

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (la fecha original es el viernes 20 de noviembre, pero las autoridades confirmaron el traspaso para que haya un fin de semana largo)

Días no laborables turísticos del 2026

Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

Hotel Potrerillos turismo Mendoza Potrerillos, uno de los destinos favoritos de los turistas en las escapadas de feriados Los Andes

Fines de semana largo en 2026 (tres días)

Del viernes 1° al domingo 3 de mayo (feriado del Día del Trabajador es el viernes)

Del sábado 23 al lunes 25 de mayo (feriado por la Revolución de Mayo)

Del sábado 13 al lunes 15 de junio (el lunes es el feriado trasladado por Güemes, original del 17)

Del sábado 15 al lunes 17 de agosto (el lunes es feriado por San Martín)

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre (se traslada del viernes 20 el Día de la Soberanía Nacional)

Del viernes 25 al domingo 27 de diciembre (Navidad)

Fines de semana extralargo en 2026 (cuatro días)

Del sábado 14 al martes 17 de febrero (feriados de Carnaval el lunes 16 y el martes 17)

Del sábado 21 al martes 24 de marzo (lunes es día no laborable y martes 24 es feriado inamovible por el Día de la Memoria)

Del jueves 2 al domingo 5 de abril (jueves 2 es feriado por Malvinas más feriado por Viernes Santo)

Del jueves 9 al domingo 12 de julio (jueves 9 es feriado por el Día de la Independencia más día no laborable turístico del viernes 10)

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre (lunes es día no laborable y el martes 8 es el feriado de la Inmaculada Concepción)