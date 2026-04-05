Viajaron 2,85 millones de turistas en Semana Santa, pero el consumo fue más bajo: los motivos

El fin de semana largo de Semana Santa dejó un mayor movimiento turístico en todo el país, aunque con un fuerte ajuste en el gasto que impactó en el balance. Si bien más personas viajaron, el consumo fue más medido y reflejó un cambio en los hábitos , con estadías más cortas y elecciones más económicas.

Qué se celebra el Sábado Santo: es uno de los días más importantes de la Semana Santa

De acuerdo con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ), unos 2,85 millones de turistas se movilizaron durante el fin de semana , lo que representa un incremento del 5,6% frente al año pasado.

Sin embargo, el gasto total alcanzó los $808.198 millones, lo que marca una caída del 18,9% en términos reales al considerar la inflación, evidenciando un perfil más austero. “El turista ajustó su consumo y priorizó experiencias de menor costo”, señalaron desde la entidad.

La tendencia hacia la “escapada corta” se consolidó con una estadía promedio de 2,6 noches, un 16,1% menor que en 2025. El gasto diario por persona se ubicó en $108.982, lo que implica una caída real del 8,4 por ciento.

En Semana Santa, más de 2,8 millones de turistas y un impacto económico de $808.198 millones.

Este comportamiento prudente obligó a los destinos a diversificar su oferta, apostando por actividades culturales y religiosas gratuitas para sostener el flujo de visitantes.

Turismo: detalles de la Semana Santa

Mar del Plata, Bariloche, Salta e Iguazú se mantuvieron como los polos más elegidos, aunque localidades emergentes de Catamarca y La Rioja ganaron terreno gracias a propuestas más accesibles y tranquilas, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Un factor determinante en la planificación fue el costo: un estudio de la UADE (Ineco) reveló que una familia tipo necesitó, en promedio, más de $1,1 millones para veranear estos días, lo que equivale al 69% de un sueldo medio.

Esta presión sobre el bolsillo hizo que el 54% de los argentinos se volcara a las redes sociales y a las recomendaciones de amigos (52%) para cazar ofertas y elegir destinos que no dinamitaran el presupuesto mensual.

La tecnología también jugó su parte: un 19% de los viajeros ya utiliza inteligencia artificial para optimizar sus itinerarios y costos.

En lo cualitativo, Tucumán fue la gran sorpresa al recibir el Premio Patrimonio y Turismo Urbano AANBA Oro 2025-26, consolidándose como un destino de turismo cultural de elite gracias a su arquitectura Art Nouveau.

El informe de CAME concluye que, pese al contexto económico desafiante, la sinergia entre el sector público y privado permitió que este tercer fin de semana largo del año sumara un acumulado de 6,9 millones de turistas en lo que va de 2026, demostrando que, aunque con menos presupuesto, las ganas de viajar de los argentinos siguen intactas.