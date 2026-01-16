Argentina participará en la histórica misión Artemis II de la NASA que viajará a la Luna

La Oficina del Presidente, bajo la firma de Javier Milei , anunció oficialmente que la República Argentina participará de la misión Artemis II de la NASA . Este hito representa el regreso de la agencia norteamericana a la Luna tras el fin del Programa Apolo en 1972.

Esta vez la misión contará con un componente argentino clave: el microsatélite Atenea . Este microsatélite fue desarrollado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) en conjunto con la empresa VENG S.A.

En su creación también participaron instituciones de alto prestigio como el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) , la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y las facultades de ingeniería de la UNLP, UNSAM y la UBA .

Una vez en el espacio, la misión de Atenea será fundamental para el éxito de futuras expediciones. El dispositivo se encargará de medir la radiación en órbitas profundas , evaluar componentes para uso espacial, captar datos de GPS para órbitas de transferencia geoestacionaria y validar enlaces de comunicación de largo alcance . Según el comunicado oficial, el satélite permitirá validar tecnologías críticas, aportando información esencial para la NASA.

El lanzamiento está programado para el viernes 6 de febrero y será la primera misión tripulada en más de medio siglo. En esta etapa, los astronautas —entre los que se encuentran Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen— no descenderán en la superficie lunar, sino que realizarán un sobrevuelo por detrás del satélite natural.

Este trayecto llevará a la tripulación a una distancia récord de 72.000 kilómetros de la Tierra, la mayor distancia a la que un ser humano haya estado jamás de nuestro planeta. El despegue se llevará a cabo desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, utilizando el cohete Space Launch System (SLS), el más potente desarrollado por la NASA hasta la fecha.

Un giro en la política científica

La selección de Argentina para esta misión es vista por el Ejecutivo como un reconocimiento al "alto nivel de las capacidades técnicas y operativas" del país, ya que el proyecto exige los estándares de calidad más exigentes del mundo.

Asimismo, la administración de Javier Milei subrayó que esta colaboración refleja una nueva dirección en la gestión de recursos: el Gobierno ha definido que el desarrollo tecnológico y la investigación en asuntos estratégicos son la prioridad de la inversión en ciencia, mientras se busca la eficiencia mediante la eliminación de lo que consideran "gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas".