Causa YPF: Argentina rechazará el pedido de "desacato" presentado por un fondo buitre en Nueva York

La Argentina rechazará el pedido de “desacato” presentado por el fondo Burford Capital ante la jueza Loretta Preska , quien había fallado contra el país por la expropiación de YPF con una condena de aproximadamente 16.000 millones de dólares. El planteo será contestado dentro de los plazos procesales fijados por la magistrada.

Según confirmaron fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación, el escrito de respuesta será presentado el próximo 19 de febrero, conforme al cronograma establecido por el tribunal de Nueva York .

El jueves pasado, Burford solicitó a la jueza Preska que declare en desacato y sancione a la Argentina por no haber entregado determinada documentación vinculada a intercambios de correos electrónicos y mensajes entre funcionarios nacionales. El fondo busca probar una supuesta relación de “alter ego” entre YPF y el Estado argentino.

Desde la defensa nacional afirmaron que el país “ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery”, incluyendo la entrega de más de 113.000 páginas de documentación y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino. En ese sentido, calificaron el pedido del fondo como “intrusivo y desproporcionado”.

Las fuentes oficiales sostuvieron además que esta presentación forma parte de una estrategia de hostigamiento judicial por parte de Burford Capital. Indicaron que su CEO ha reconocido ante inversores que este tipo de acciones buscan “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica de la Argentina.

Desde la Procuración del Tesoro señalaron que el planteo de desacato debe analizarse en el contexto de los recientes avances judiciales obtenidos por el país, que habrían debilitado la posición procesal del fondo. Entre ellos mencionaron la audiencia de apelación de la sentencia por US$16.000 millones, que derivó en una caída superior al 20% en el valor de las acciones de Burford, el stay otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la orden de entrega de las acciones de YPF, el respaldo expreso de Estados Unidos, Israel y más de una decena de países y organizaciones internacionales, y el rechazo al reconocimiento del fallo en la justicia irlandesa.

“Ante este escenario, a Burford se le van agotando las herramientas procesales y recurre a un planteo de desacato, aun cuando la Argentina está cumpliendo con el discovery”, indicaron las fuentes, al tiempo que consideraron que se trata de una maniobra para presionar al país y forzar una negociación desde una posición debilitada.

Finalmente, desde la Procuración del Tesoro aseguraron que la Argentina continuará cumpliendo con el proceso de discovery “dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes argentinas”, mientras la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos analiza las apelaciones presentadas contra las órdenes dictadas por el Tribunal de Distrito.