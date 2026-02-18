Tensión nuclear: EE. UU. acusa a China de una prueba atómica secreta y amenaza con retomar sus propios ensayos.

Durante un acto en el Hudson Institute de Washington, el secretario de Estado adjunto para el control de armas, Christopher Yeaw , acusó formalmente a China de haber realizado una detonación nuclear encubierta en junio de 2020 , violando los estándares internacionales de no proliferación.

La acusación de este martes no llegó sola: el funcionario advirtió que el Gobierno del presidente Donald Trump podría retomar sus pruebas atómicas, suspendidas desde 1992 , para evitar quedar en una posición de inferioridad frente a los avances de Pekín y Moscú.

Según el informe presentado por Yeaw, la detonación ocurrió el 22 de junio de 2020 en las cercanías de Lop Nur , una instalación secreta en la región de Xinjiang. Estados Unidos sostiene que China utilizó técnicas de "desacoplamiento" (detonaciones a profundidades extremas) para engañar a los sensores internacionales.

Yeaw detalló que Estados Unidos la detectó gracias a datos sísmicos que captó desde la vecina Kazajistán. La presunta explosión china alcanzó una magnitud de 2,76 y no era compatible con un terremoto ni con las actividades de la minería. Además, Yeaw no supo especificar la cantidad de energía liberada en la detonación debido a los supuestos esfuerzos del Gobierno chino por ocultar la prueba.

A pesar de la contundencia de la denuncia estadounidense, la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO) puso un manto de duda sobre la acusación. El organismo confirmó haber detectado "dos eventos sísmicos muy pequeños" con 12 segundos de diferencia en la zona, pero aclaró que la magnitud era insuficiente para determinar su causa con certeza .

La acusación de Yeaw se produce tras la expiración del tratado Nuevo START, que limitaba el arsenal nuclear entre las potencias.

El panorama es incierto. Rusia ya rescindió su adhesión al tratado de prohibición de ensayos en 2023. Por otro lado, Estados Unidos y China nunca llegaron a ratificar el pacto firmado en 1996.

En los últimos meses, Donald Trump insistió en que cualquier nuevo acuerdo debe incluir obligatoriamente a China, algo que Pekín rechaza sistemáticamente.

"No vamos a quedarnos en una desventaja intolerable", subrayó Yeaw, dejando la puerta abierta a que el desierto de Nevada vuelva a ser testigo de explosiones atómicas estadounidenses tras 34 años de silencio.